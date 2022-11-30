هذا ما كشفه المكاري عن الموقف الفرنسي من إنتخاب فرنجية

أشار وزير الإعلام زياد المكاري إلى أنه تلقى مراسلة اليوم من النائب العام المالي علي ابراهيم على خلفية ملف المونديال.

وفي حديث لـ"تلفزيون لبنان"، قال المكاري: "توصّلنا إلى عقد لنقل المونديال بـ5 ملايين دولار وبنفس شروط عقد 2018 وقد كشفت عن الرقم بشفافية ولكن الموضوع استغلّ وأُدخل في البازار السياسي الرئاسي".

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وفي سياق منفصل، قال المكاري: "سليمان فرنجية مرشّح إلى الانتخابات الرئاسية وهو يمدّ يده إلى الجميع"، لافتاً إلى أن "الفرنسي لا يمانع وصول سليمان فرنجية إلى قصر بعبدا".

وتابع قائلاً: "على جبران باسيل أن يعرف ماذا يريد من الرئاسة".