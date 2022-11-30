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لبنان

هذا ما كشفه المكاري عن الموقف الفرنسي من إنتخاب فرنجية

Lebanon 24
30-11-2022 | 14:43
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أشار وزير الإعلام زياد المكاري إلى أنه تلقى مراسلة اليوم من النائب العام المالي علي ابراهيم على خلفية ملف المونديال.
 
وفي حديث لـ"تلفزيون لبنان"، قال المكاري: "توصّلنا إلى عقد لنقل المونديال بـ5 ملايين دولار وبنفس شروط عقد 2018 وقد كشفت عن الرقم بشفافية ولكن الموضوع استغلّ وأُدخل في البازار السياسي الرئاسي". 
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وفي سياق منفصل، قال المكاري: "سليمان فرنجية مرشّح إلى الانتخابات الرئاسية وهو يمدّ يده إلى الجميع"، لافتاً إلى أن "الفرنسي لا يمانع وصول سليمان فرنجية إلى قصر بعبدا".
 
وتابع قائلاً: "على جبران باسيل أن يعرف ماذا يريد من الرئاسة". 
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