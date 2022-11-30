ماذا جاء في مقدمات نشرات الأخبار؟

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"



بين المواقف المبيتة والمعلنة يواصل مشروع قانون الكابيتال كونترول حضوره على طاولة اللجان النيابية المشتركة.



من المادة الثالثة إنطلقت اليوم مناقشة آلية عمل اللجنة الوزارية التي سيتم تكليفها لتطبيق القيود القانونية والمصرفية المدرجة في قانون الكابيتال كونترول والمراسيم التطبيقية التي تصدر عن مجلس الوزراء.

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ورغم بعض التشنجات في بداية الجلسة فإن اللجان المشتركة ماضية بنقاش مشروع القانون بندا بندا وهو يشق طريقه بالإتجاه الصحيح وفق ثابتة العمل لمصلحة المواطن والمودع بالدرجة الأولى وفق ما أكد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب.



ومن القيود في التحويلات المصرفية إلى القيود السياسية التي لا تنفك تزداد صلابة واستعصاء وستترجم سياسيا يوم غد في الجلسة الثامنة على نية إنتخاب رئيس للجمهورية.



أما معيشيا وحياتيا فتكر الملفات كحبات سبحة أفلتت من عقدتها في العقدة الصحية واقع كارثي إذا لم تتدخل الحكومة للسير بالعقود الموقعة بين المستشفيات والجهات الضامنة.



وفي العقدة المعيشية رواتب تتآكل تحت رحمة سعر صرف للعملة الخضراء التي ضربت اليوم إلى 41 ألف ليرة لبنانية ومنها رفض لضرائب على الدخل وتلويح وتحذير من الإضراب الذي تجلى اليوم في تهديد اتحاد نقابات النقل الجوي بإقفال مطار بيروت. إ



أما خدماتيا فالشوارع ومع كل هطول مطر تغرق كما البيوت المجاورة بفيضانات تتقاذف مسؤوليتها الوزارات المعنية والبلديات.



رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى السعودية في التاسع من الشهر المقبل بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة العربية الصينية التي تستضيفها المملكة في مدينة الرياض وقد تسلم الرئيس ميقاتي الدعوة من سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري الذي زاره اليوم في السراي الحكومي.



أبعد من لبنان ترقب لنتائج القمة الفرنسية الأميركية التي ستعقد في واشنطن بين الرئيسين بايدن وإيمانويل ماكرون الذي وصل اليوم إلى الولايات المتحدة في زيارة تستمر لثلاثة أيام.



القمة تعقد وسط تشابك ملفات دولية وإقليمية لا تبدأ من روسيا وأوكرانيا مرورا بالصين ولا تنتهي بالأراضي المحتلة التي تشتعل مواجهات بين الفلسطينين وقوات الإحتلال. فماذا عن لبنان؟ وهل سيكون بندا على جدول اللقاء بين الرئيسين؟.



بين المواقف المبيتة والمعلنة يواصل مشروع قانون الكابيتال كونترول حضوره على طاولة اللجان النيابية المشتركة.من المادة الثالثة إنطلقت اليوم مناقشة آلية عمل اللجنة الوزارية التي سيتم تكليفها لتطبيق القيود القانونية والمصرفية المدرجة في قانون الكابيتال كونترول والمراسيم التطبيقية التي تصدر عن مجلس الوزراء.ورغم بعض التشنجات في بداية الجلسة فإن اللجان المشتركة ماضية بنقاش مشروع القانون بندا بندا وهو يشق طريقه بالإتجاه الصحيح وفق ثابتة العمل لمصلحة المواطن والمودع بالدرجة الأولى وفق ما أكد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب.ومن القيود في التحويلات المصرفية إلى القيود السياسية التي لا تنفك تزداد صلابة واستعصاء وستترجم سياسيا يوم غد في الجلسة الثامنة على نية إنتخاب رئيس للجمهورية.أما معيشيا وحياتيا فتكر الملفات كحبات سبحة أفلتت من عقدتها في العقدة الصحية واقع كارثي إذا لم تتدخل الحكومة للسير بالعقود الموقعة بين المستشفيات والجهات الضامنة.وفي العقدة المعيشية رواتب تتآكل تحت رحمة سعر صرف للعملة الخضراء التي ضربت اليوم إلى 41 ألف ليرة لبنانية ومنها رفض لضرائب على الدخل وتلويح وتحذير من الإضراب الذي تجلى اليوم في تهديد اتحاد نقابات النقل الجوي بإقفال مطار بيروت. إأما خدماتيا فالشوارع ومع كل هطول مطر تغرق كما البيوت المجاورة بفيضانات تتقاذف مسؤوليتها الوزارات المعنية والبلديات.رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى السعودية في التاسع من الشهر المقبل بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة العربية الصينية التي تستضيفها المملكة في مدينة الرياض وقد تسلم الرئيس ميقاتي الدعوة من سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري الذي زاره اليوم في السراي الحكومي.أبعد من لبنان ترقب لنتائج القمة الفرنسية الأميركية التي ستعقد في واشنطن بين الرئيسين بايدن وإيمانويل ماكرون الذي وصل اليوم إلى الولايات المتحدة في زيارة تستمر لثلاثة أيام.القمة تعقد وسط تشابك ملفات دولية وإقليمية لا تبدأ من روسيا وأوكرانيا مرورا بالصين ولا تنتهي بالأراضي المحتلة التي تشتعل مواجهات بين الفلسطينين وقوات الإحتلال. فماذا عن لبنان؟ وهل سيكون بندا على جدول اللقاء بين الرئيسين؟.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار"



لبنان على حافة الدولار الجمركي، الذي يدخل الخدمة الفعلية غدا، ومن الامس الى اليوم وكل يوم لا جديد على صعيد العلاقة الرقابية المفترضة من الدولة على التجار الذين هم بواقع الحال لوبي اقوى من الدولة، وعليه فان مجرد الحديث عن الاسعار يلهب الخوف الحقيقي لدى المواطنين، ويزيده الضياع الذي يصيب المسؤولين، والكلام والتصريحات التي ليس عليها جمرك حول ضبط الامور عبر لوائح وجداول واعفاء السلع الاساسية من الضريبة المستجدة..



في السياسة لا جديد، وغدا الخميس موعد لجلسة نيابية جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية كما حددها الرئيس نبيه بري، اما حدود الازمة فمترامية الاطراف وصولا الى اعادة الحديث عن جلسة لمجلس الوزراء بداعي البت بملفات ضاغطة. اما الخطوة اللافتة فهي الدعوة التي سلمها باليد السفير السعودي في بيروت وليد البخاري الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لحضور القمة العربية الصينية المزمع عقدها في الرياض في التاسع من الشهر المقبل..



لمواجهة التحديات - الحاضر منها والمقبل، ومكافحة الازمة الممتدة على الجميع دون استثناء، قررت المنطقتان الاكثر حرمانا في لبنان - اي بعلبك الهرمل وعكار رفع مستوى التنسيق فيما بينهما، فكان اتفاق تكتل بعلبك الهرمل ونواب محافظة عكارعلى تشكيل لجنة متابعة مشتركة لملاحقة الملفات التي تهم المنطقتين، والتنسيق لما فيه مصلحة أهلهما..

ولاهل تونس وكل العرب كانت هدية منتخب قرطاج بالفوز على المنتخب الفرنسي واحد صفر، لكنه فوز لم يكن كافيا ليضمن لنسور قرطاج التأهل الى الدور الثاني، بسبب فوز استراليا على الدانمارك.. أما تحدي الساعة التاسعة فامام المنتخب السعودي الذي يحتاج الى الفوز على نظيره المكسيكي للتأهل، والمنتخب الارجنتيني الذي يحتاج الى الفوز على نظيره البولندي ايضا..







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"



النية الدولية بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم معدومة، وكل كلام معاكس غير دقيق. خلاصة توصل إليها مشاركون في لقاء بعيد عن الإعلام مع جهات ديبلوماسية أوروبية، جددت تأكيد السياسة الدولية السابقة حول هذا الملف الذي يكبد اللبنانيين أثمانا باهظة، ديموغرافيا واقتصاديا، وصولا إلى الأمن.

وفي سياق حديثها، تستذكر تلك الجهات الديبلوماسية باستغراب حديثا جرى بينها وبين البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، الذي طالب بإعادة جميع اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين الى بلادهم، معلقة بالقول: لم أصدق أن كلاما من هذا النوع قد يصدر عن شخصية تشارك في انتخاب البابا، على حد تعبيرها.

وإذ تلقي تلك الجهات الاوروبية باللوم على الجانب اللبناني في عدم توفير الارقام المطلوبة، سواء لأعداد النازحين عامة، أو لأولئك الذين يتنقلون بين سوريا ولبنان، وفي وقت لا تبدي ممانعتها لعمليات العودة المقننة، التي تتم برعاية الأمن العام، تقر بوضوح بألا نية نهائيا لدى المجتمع الدولي بتشجيع النازحين على العودة، لأن الظروف في سوريا غير ملائمة لذلك، حاذفة اي احتمال لإعادة النظر بمبدأ المساعدات التي تقدم إليهم في لبنان، على اعتبارها تحفيزا لهم بالبقاء. ولدى سؤال تلك الجهات الديبلوماسية عن المقصود بكلامها حول الظروف غير المؤاتية لعودة النازحين الى سوريا، تلفت إلى توقيفات قد تقوم بها السلطات السورية في حق البعض منهم لأسباب شتى. وعند مطالبتها بإعطاء أمثلة، تقر تلك الجهات الدبلوماسية بأن الحالات اذا كانت صحيحة، تصل إلى ثلاثة من ألف عائد في الحد الاقصى.

وفيما تكرر تلك الجهات الديبلوماسية الغربية ربط موقفها من ملف النزوح السوري إلى لبنان بوجوب التزام بيروت بالنصوص الدولية ذات الصلة، تبدي خشيتها من تنامي المشاعر اللبنانية الرافضة لبقاء هؤلاء، خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة، وتعترف في الوقت نفسه بصعوبة اقناع اللبنانيين جميعا بوجوب تحمل المزيد.

وردا على سؤال عن التوقيت المناسب للعودة وفق المجتمع الدولي، ترد تلك الجهات بكل صراحة بأن الامر عائد للنازحين أنفسهم، فإذا وجدوا ان الظروف تلائمهم، لن يمنعهم أحد من العودة، أما عدا ذلك، فلا يمكن القيام بشيء.

أما في الشأن السياسي الداخلي، وفي وقت تكتفي تلك الجهات بإبداء رغبتها في انجاز الاستحقاق الرئاسي في اقرب وقت، رافضة الدخول في اي تفصيل، تبدي تململها الواضح من الفساد المستشري في لبنان. وفي معرض كلامها عن مساعدات تقدم لتعليم السوريين، تكشف عن فضيحة على علاقة بمصرف لبنان، دفعت بها الى تعليق التمويل لأحد المشاريع، بسبب دفع الاموال للمستحقين بالليرة اللبنانية، على اساس سعر صرف بعيد من سعر السوق.

وعن انفجار المرفأ، تعرب تلك الجهات عن اقتناعها بأن التحقيق في مأساة الرابع من آب 2021 وصل الى طريق مسدود. وإذ تقر بعدم امكان تكرار تجربة المحكمة الدولية، تتحدث عن طرح يختصر بإدخال عامل دولي الى مسار التحقيق، لكنها تشدد على ان السير بالأمر مستحيل عبر دولة واحدة، اذ يحتاج إلى تحالف من عدد من الدول لتأمين الاكثريات المطلوبة للسير في هذا الخيار لدى الهيئات الدولية المعنية.

هذا في الاجواء الديبلوماسية. اما على الخط المحلي، فجلسة رئاسية ثامنة بلا رئيس غدا، ومحاولة أفشلها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اليوم لتطيير النقاش في الكابيتال كونترول، بطلها المرشح الرئاسي ميشال معوض. اما جلسة مجلس الوزراء الميقاتية، فمصيرها المرجح أن تصنف قنبلة صوتية جديدة، في ضوء الخلاف المستحكم على صفة التركيبة الحكومية، بعد الدخول في عهد الفراغ.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"



"مونديال الفساد " في لبنان أرهق اللبنانيين وأنهكهم...



شتوة أمس لأقل من ساعة، عرت وزارة الأشغال والمتعهدين والبلديات، وبدأ ردح تبادل الإتهامات على قاعدة "مش أنا هوي"، تماما كطلاب الصفوف الإبتدائية حين يضبطهم الأستاذ بمخالفة ما... كأن اللبناني يهمه أن يقول وزير الأشغال: مش حق عالوزارة، أو كأن اللبناني يهمه أن تقول البلديات: نحن قمنا بواجبنا... يهم اللبناني أن يجد مرجعا يشكو إليه ظلامة ما حدث أمس: لماذا حدث ما حدث؟ ومن يعوض عنه خسائره؟ هل قضي الأمر وكأن شيئا لم يكن؟ هل فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات؟



ببضع كلمات "سايبة وسارحة والرب راعيها"... ويا عيب الشوم عليكم، وزراء وبلديات! فعلى الأقل اعتذروا من الناس إذا كنتم عاجزين عن التعويض عنهم... صرخة في واد! نعرف ذلك، فحين لا يخشى مسؤول من مساءلة أو محاسبة فإنه لا يتوانى عن تبرير أي شيء، إنه المسؤول الذي "يغرق بشبر مي"... استحوا!



"مونديال الكابيتال كونترول" صراخ وتبادل اتهامات بين النواب، والنتيجة حتى الآن تعادل سلبي بين الفريقين، ولا يعرف ما إذا كان سيبقى أي "كابيتال" لتطبيق "الكونترول" عليه، إذا ما استمر النقاش إلى ما شاء الله.



في المونديال الرئاسي، جلسة ثامنة غدا، والقديم على قدمه: نصاب لأول جلسة ثم يطير.



عالميا، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية اليوم مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي من دون أن يحدد مكان أو تاريخ مقتله، في تسجيل صوتي.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "الجديد"



الجنة الكروية تحت اقدام السيدات وعلى ملاعب الدوحة ستتمثل ثلاث قارات بوصيفات وملكات وبثلاث من النساء سيكن حكما لطيفا لقيادة مباريات خشنة بين الماكينات الألمانية و"لوستيكوس" كوستاريكا غدا وللمرة الأولى في تاريخ المونديال الصافرة الحكم ستسلم للحاكمة بأمرها .



وما على لبنان إلا التقدم بطلب من الفيفا لإرسال تعزيزات مؤنثة لقيادة الأزمات في زمن عز فيه العثور على رجال دولة وأصبح فيه الحاكم هو الحكم لادارة الازمات وآخر المعارك التي احتاجت فصلا بين السلطات هي تلك التي شهدتها مدارج ساحة النجمة في اجتماع اللجان المشتركة على قانون الكابيتال كونترول ومن هناك تابع الجمهور المسروق في ودائعه تمريرات النواب في منطقة حسابات الربح والخسارة وشهد الماتش الحامي بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والمرشح لرئاسة الجمهورية ميشال معوض سجالا حادا سجل فيه كل طرف ركلة جزاء بالآخرفقد خلاله ابن زغرتا هدوءه واتهم نائب رئيس المجلس بتزوير الوقائع .



والاغرب من السجال ان الطرفين اقاما صراع على مشروع كابتال كونترول معدوم النتيجة بعد ان تأخر عن زمنه ثلاثة أعوام واصبحت "عضامو مكاحل"

انتهت منازلة ساحة النجمة لتنتقل الجماهير المتابعة إلى ملعب السرايا بجلسة مرتقبة لحكومة تصريف الأعمال سيدعو إليها الرئيس نجيب ميقاتي وإلى أن يستعيد وعيه بعد توجيه الدعوة الرسمية له لحضور القمة العربية الصينية على أرض المملكة السعودية فإن ميقاتي بحاجة إلى حكم داخلي يرفع البطاقة الحمراء بوجه وزراء التيار الوطني الحر لعدم تعطيل النصاب ويبدو أن الثنائي أمل حزب الله هو من سيلعب دور الحكم وسيغطي أي قرار بالدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء أما وزراء التيار الممنوعين من التصريف الحكومي فهم محرجون من تلبية الدعوة ويخافون ان يقعوا تحت دعس الخيل بين باسيل وميقاتي ويبحثون عن مخارج وأسباب موجبة للحضور الآمن سياسيا وبحسب معلومات الجديد فإن ميقاتي سيضع الوزراء أمام مسؤولياتهم بعرض ملفات وزارتهم داخل الجلسة ومعالجتها وعلى ان يتحمل كل وزير يتغيب عن الجلسة مسؤولية عرقلة ملفات وزاراته



وعلى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات فإن تصريف الأعمال تحت عنوان تسيير الامور الحياتية والطارئة للمواطنين بانتظار تصريف المجارير التي رد أحد المسؤولين سببها إلى التغير المناخي والاحتباس الحراري واتساع رقعة الأوزون فوق أعالي المتن نزولا نحو الساحل " وهزلت". وعشية جلسة انتخاب الرئيس الثامنة اتجهت الأنظار نحو واشنطن حيث القمة المرتقبة بين الرئيسين الفرنسي والأميركي المنعقدة على ازمة غواصات دولية ومصالحة فوق البحار من أوروبا إلى أميركا وقبل صياح الديك الفرنسي من واشنطن فإن لبنان يمني النفس بأن تمر أزمته الرئاسية ولو عرضا في القمة الثنائية وبوكالتها الأميركية عن لبنان ستفتح باريس خط الإياب مع السعودية لتكتمل الأضلاع المثلثة على التسوية الرئاسية. وكما البدابات فإلى النهايات على أرض المونديال حيث سجلت خروجا مشرفا لنسور قرطاج ويبقى الأمل معقودا على أسود الأطلس والصقور الخضر.