المرتضى بحث في طلبات "هدم وترميم أبنية تراثية"

ترأس وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، اجتماعاً للجنة الاستشارية المكلفة دراسة طلبات إعادة النظر في هدم وترميم أبنية تراثية، وهي تضمّ كلاً من المهندسين نبيل عيتاني، منى حلاق، فراس مرتضى، انطوان فشفش، وائل عساف، عثمان الزهر، وحبيب صادق.

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وبحث المجتمعون في التقييم ودراسة الملفات، وأعطى المرتضى توجيهاته للتأكد من بيان كل المعطيات التي تلتزم معايير المباني التراثية وفق المرسوم رقم 9501/2022 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 29 تاريخ 7-7-2022 ااذي يكفل حصول المساواة في التزام معايير موحدة والتي تتعامل مع ضرورة تقديس الملكية الفردية المصانة بموجب الدستور.