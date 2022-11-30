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لبنان

المرتضى بحث في طلبات "هدم وترميم أبنية تراثية"

Lebanon 24
30-11-2022 | 15:43
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ترأس وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، اجتماعاً للجنة الاستشارية المكلفة دراسة طلبات إعادة النظر في هدم وترميم أبنية تراثية، وهي تضمّ كلاً من المهندسين نبيل عيتاني، منى حلاق، فراس مرتضى، انطوان فشفش، وائل عساف، عثمان الزهر، وحبيب صادق.
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وبحث المجتمعون في التقييم ودراسة الملفات، وأعطى المرتضى توجيهاته للتأكد من بيان كل المعطيات التي تلتزم معايير المباني التراثية وفق المرسوم رقم 9501/2022 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 29 تاريخ 7-7-2022 ااذي يكفل حصول المساواة في التزام معايير موحدة والتي تتعامل مع ضرورة تقديس الملكية الفردية المصانة بموجب الدستور.
 
كما ونوقشت خلال الاجتماع آليات كثيرة لسبل الحفاظ على الابنية في شكل يحفظ ذاكرة المجتمع والتاريخ، بناء لمرسوم تحديد معايير قيد الممتلكات الثقافية غير المنقولة والموجبات الناشئة عن هذا القيد، وبخاصة المادة الثالثة منه لبيان المعيار التراثي للممتلك الثقافي الغير منقول والذي يستدل عليه من خلال تمتعه بأحد العناصر أو القيَم الآتية:

أ - القيمة التاريخية: بمؤشّريها الزمني والمعنوي

ب - القيمة المعمارية

ج - القيمة المدينية

د - القيمة التقنية والفنية

ه - القيمة الثقافية الاجتماعية

و - القيمة الوظيفية

 

وكان وزير الثقافة غرد على حسابه عبر التوتير اثر الاجتماع:مع باقة من المهندسين اللبنانيين الذين يعاونونه في مهمته الرامية الى حفظ الموروث التراثي العمراني: "‏كل الشكر والتقدير لكل فرد منهم على الجهود الكبيرة التي يبذلونها مجانا".
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