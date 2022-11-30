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لبنان
باسيل مرتاح والقطريون لم يتمكنوا من فتح ابواب واشنطن امامه
Lebanon 24
30-11-2022
|
22:24
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لم تسرّب أي معطيات عن حراك رئيس "التيار الوطني الحر "النائب جبران باسيل في الخارج حيث شوهد في قطر في آخر ظهور له بعد زيارته الباريسية، كما لم يصدر عنه اي موقف بشأن الرئاسة، وفق ما كتبت" البناء".
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اما"الديار" فكتبت: ابدى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ارتياحه امام اصدقائه للعلاقة المتينة مع قطر ووقوفهم الى جانبه، والعمل على رفع العقوبات الاميركية عنه، لكن رئيس" التيار" صارح الاصدقاء بان القطريين لم يتمكنوا حتى الان من فتح ابواب واشنطن امامه رغم تدخلات الامير تميم، وكان الرد الاميركي ان الاجراءات ضد باسيل قضائية، ولا احد يستطيع التدخل في ملفات تتعلق برفع العقوبات الا عبر المسار القضائي، ومن حقه اللجوء الى خطوات قضائية لرفع العقوبات اذا اقتنع القضاء الاميركي بالملف الذي قدم من قبل محامي باسيل بالتعاون مع محامين اميركيين بارزين، وعلى ضوء المسار القضائي يحدد الموقف النهائي، ويبدو باسيل مرتاحا لمسار الاجراءات القضائية ويتعامل مع العقوبات كانها باتت من الماضي.
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