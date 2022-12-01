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لبنان

فارق الحياة بعد شهر من تعرضه لحادث سير... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
01-12-2022 | 01:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب "وليد كمخلي" (سوري الجنسية)  متأثراً بجراحه، التي اصيب بها بعد تعرضه لحادث سير في بلدة بخعون في الضنية منذ شهر تقريبا.
 
 
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الضنية

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