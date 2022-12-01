فارق الحياة بعد شهر من تعرضه لحادث سير... اليكم التفاصيل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب "وليد كمخلي" (سوري الجنسية) متأثراً بجراحه، التي اصيب بها بعد تعرضه لحادث سير في بلدة بخعون في الضنية منذ شهر تقريبا.

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