مع انحسار المنخفض الجوي.. اليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج

أفادت غرفة التحكم المروري أن طريق عيناتا – الارز وطريق كفرذبيان – حدث بعلبك مقطوعتان بسبب تراكم الثلوج.



أما طريق العاقورة حدث - بعلبك فمقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد.

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