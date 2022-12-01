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لبنان

مع انحسار المنخفض الجوي.. اليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج

Lebanon 24
01-12-2022 | 00:57
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 أفادت غرفة التحكم المروري أن طريق عيناتا – الارز وطريق كفرذبيان – حدث بعلبك مقطوعتان بسبب تراكم الثلوج.

أما طريق العاقورة حدث - بعلبك فمقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد.
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