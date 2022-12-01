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لبنان

سجال القوات- الكتائب يتجدد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-12-2022 | 01:15
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تجدد السجال على مواقع التواصل الاجتماعي بين مناصري حزب "القوات اللبنانية" و"حزب الكتائب" على خلفية المعلومات التي كشف عنها حزب الله بشأن عقد لقاء بين قياديين من الحزب والكتائب في الضاحية الجنوبية، ونفي الكتائب لهذا الامر واعتباره ان ما حصل لم يتعد نطاق اللقاءات الاجتماعية البحتة.

وعلى رغم نفي المعنيين في قيادة "القوات" اي ايعاز باطلاق الحملة ضد الكتائب واعتبار ان المرحلة تقتضي توحيد الصف، فقد لوحظ ان مناصري "القوات" باشروا حملة واسعة النطاق على الكتائب، مفندين المراحل التي جرت فيها لقاءات بين الكتائب وحزب الله، ما استدعى هجوما معاكسا من مناصري الكتائب، الذين اعتبروا ان "القوات اللبنانية" تقوم بادوار مشبوهة.

كما لوحظ دخول "الجيش الالكتروني العوني" على الخط وتوجيه الاتهام للكتائب والقوات معا.

واليوم نشرت صحيفة " نداء الوطن" مقالا يستكمل الحملة على الكتائب تحت عنوان "الكتائب" فعلها... أكثر من مرّة"، وجاء فيه "تكفي استعادة أرشيف حزب "الكتائب"، والبحث بين سطور أخباره، للتأكد من أنّ الحزب العتيق سبق وفعلها، وفي كلّ مرّة يستخدم أسلوب "المراوغة" أو اللعب على حبال الكلام، بين الاستخفاف بتلك الحوارات ورجمها!"

مصدر مراقب قال " ان الحملة المستجدة بين الكتائب والقوات خلفيتها  المباشرة انزعاج القوات من اتهام الكتائب لها بمسايرة موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من موضوع النصاب المطلوب لجلسات الانتخاب".

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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