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لبنان

"التيار" سيرفض الفراغ في حاكمية المصرف المركزي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-12-2022 | 01:30
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بالرغم من الهجوم الاعلامي الكبير الذي يقوم به "التيار الوطني الحر "ورئيسه جبران باسيل على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الا ان "التيار" لديه قلق كبير من حصول فراغ في مركز الحاكم في الاشهر المقبلة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن "انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة من دون الاتفاق على بديل يعني ان نائبه وسيم منصوري سيكون هو المكلف بصلاحياته، وهذا ما لا يرضى به "التيار" نهائيا خصوصا ان منصوري محسوب على رئيس المجلس النيابي نبيه بري".

وتقول المصادر "ان "التيار" سيرفع شعار حقوق المسيحيين على اعتبار ان مركز الحاكم يعود للموارنة ولا يمكن ترك الفراغ يؤدي الى استلام نائبه الشيعي مسؤوليات الحاكمية وصلاحياتها".

مصدر معارض قال "طالما "التيار الوطني الحر" يعتمد نهج التعطيل وقول الشيء ونقيضه ، فالاكيد انه سيتسبب بمزيد من الخسائر للمسيحيين، وما موقفه من استحقاق رئاسة الجمهورية الا الدليل القاطع على مضيه في انتهاج التعطيل لخدمة اهدافه الشخصية".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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