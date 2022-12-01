جلسة ثامنة في ساحة النجمة... اليكم أبرز المواقف النيابية





للمرة الثامنة على التوالي، وبدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري تنعقد في ساحة النجمة عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم الخميس، جلسة نيابية مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.

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ومن المرجح ان تنضم جلسة اليوم الى سابقاتها من حيث عدم قدرتها على انتاج رئيس يملأ الشغور الحاصل في قصر بعبدا.



كما انه من المتوقع ان يتنافس رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض مع الورقة البيضاء وبعض الشعارات التي ستعتبر أوراقا ملغاة.



وفي هذا الاطار، ظهرت بعض المواقف النيابية التي اتت وفقا للتالي:



جيمي جبور

قال عضو "تكتل لبنان القوي"، النائب جيمي جبور للـ"LBCI" انه "من الضروري البحث عن على اسم لرئيس جمهورية له صفة تمثيلية وصلاحيات دستورية والتنسيق والتواصل مع حزب الله موجود ولو هناك اختلاف بوجهات النظر".



واضاف: " اسم رئيس الجمهورية لن يكون وليد قرار من التيار وحده بل اتفاق بين السلطة السياسية وخيارنا المر حاليا الورقة البيضاء الى حين وجود اسم جدي فخيار طرح بارود او غيره لم نلجأ اليه لأن حرق الاسماء غير مطلوب في هذه المرحلة ".





جميل السيد

غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً:

"اليوم أيضاً جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية وليس فيها ما يشير إلى أي إستعداد لإنتخاب أحد، لا سيما وأنّ معظم القوى السياسية تنتظر الترياق من الخارج كالعادة،

والخارج له همومه ومش فاضي يتسلّى معك…

جلسة اليوم هي فقط لإيهام الناس أننا نسعى لإنتخاب رئيس،

وإستمرار مقاطعتي لها هو أمر طبيعي".



سجيع عطية

وأشار عضو "تكتل الاعتدال الوطني"، النائب سجيع عطية الى ان " التكتل سيصوت بـ(لبنان الجديد) لكن الاسبوع المقبل سيكون لنا موقف آخر إذا لم يجدّ أي شيء بالمشاورات الثنائية التي يقوم بها بري".

وقال: "نحاول توسيع المساحة الوسطية بين أكبر عدد ممكن من النواب وبالقانون والمنطق لا يمكن أن يأتي رئيس إلا بالتوافق".





عبد الرحمن البزري

وقال النائب عبد الرحمن البزري للـ"LBCI": "فلنسقّط الخطاب الشعبوي والتحريري ونعتبر أن الانتخابات أصبحت وراءنا ولنضع شعاراً واحداً وهو لبنان أولاً"، مؤكدا ان "الاهم أن يكون الرئيس المنتخب ضامن للجميع ولديه قناعة جدية بالتغيير ويجب أن يكون لدينا ورقة داخلية موحّدة أي موقف موحد".



الياس حنكش

واعتبر عضو "كتلة نواب الكتائب" النائب الياس حنكش ان "اللقاء الذي حصل مع حزب الله اجتماعي وحزب الكتائب لا يعمل إلا بوضوح ونحن لا نعترض على الحوار بين الافرقاء لان البديل عنه هو الفوضى لكننا نعلم أن حزب الله يعمل بما يتناسب مع مصالح ايران".

وأضاف: " الدستور بالمادتين ٧٤ و٧٥ واضح أن من واجب المجلس النيابي إنتخاب رئيس وألا يقوم بأي عمل آخر وأنا طلبت من الرئيس بري البقاء في المجلس حتى إنتخاب رئيس".



بولا يعقوبيان

أكدت عضو "تكتل نواب التغيير" النائبة بولا يعقوبيان، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أنها طالبت من وصفتها بـ"المرتزقة الحاكمة" بعدم انتظار الخارج وألا يتم تقسيم ما تبقى من حصص في البلد في ما بينها لانتخاب رئيس للجمهورية.

ورأت أن الجميع يناورون ويستخدمون الوقت كأنه وقت ضائع، في حين يحتاج لبنان إلى رئيس إنقاذي إصلاحي سيادي للتعاطي مع كل الملفات.

وأكدت يعقوبيان أنه قبل طرح اسم النائب ميشال معوض طَلبَت من حزبي القوات والاشتراكي وآخرين دعم النائب السابق صلاح حنين للتمكن من القيام بحملة حقيقية في محاولة لإبقاء من يطيّر النصاب داخل الجلسة والوصول إلى انتخاب رئيس.

واعتبرت يعقوبيان أن معوّض هو مرشح مناورة، وحتى الساعة هناك لعبة إضاعة الوقت بدلاً من الذهاب إلى انتخاب رئيس في ظل مرحلة الانهيار التي يمرّ بها لبنان.



ميشال موسى

بدوره، شدد عضو "كتلة التنمية والتحرير"، النائب ميشال موسى على أن جلسة مجلس النواب المتعلقة بقضية الاتصالات ستُعقد حكماً الأربعاء لتُستَتبع لاحقاً بما تقتضيه نصوص النظام الداخلي والدستور.

وأشار موسى، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، إلى أن النصوص واضحة ولا يمكن أن يتوقف مجلس النواب عن العمل والتشريع بسبب مشكلتي عدم تشكيل حكومة وعدم وجود رئيس للجمهورية، مؤكداً أنّ التشريع لن يكون بقوانين عادية إنما بقوانين من الضروري درسها وإقرارها.

وأسف موسى لأن الشغور الرئاسي قد يطول قليلاً، مؤكداً أن هناك قضايا طارئة ولا سيما مسألة أموال المستشفيات من أجل الاستمرار في عملها، وبالتالي هناك حالات تستدعي انعقاد مجلس الوزراء ولكن ذلك يحتاج إلى تأمين النصاب والميثاقية. وأضاف: نحن مع تسهيل شؤون الناس.



وائل ابو فاعور

وقال عضو "كتلة نواب اللقاء الديمقراطي"، النائب وائل أبو فاعور للـ"LBCI" ان "الحوار هدف وليس خيار وبدون حوار لن نستطيع إنتاج رئيس للجمهورية، والرئيس بري لن يدعو الى حوار منقوص".



سليم عون

واشار عضو "تكتل لبنان القوي" النائب سليم عون الى انه "لا جديد يُحكى ونحن نكرّر أنفسنا ونقلّل من قيمة الإستحقاق ولا بدّ من الخروج من هذه المشهديّة ولا مسعى جدّياً منذ اللحظة الأولى ونحاول في الوقت الضائع تأمين الظّروف ولدينا أمل بالنجاح". ومن المرجح ان تنضم جلسة اليوم الى سابقاتها من حيث عدم قدرتها على انتاج رئيس يملأ الشغور الحاصل في قصر بعبدا.كما انه من المتوقع ان يتنافس رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض مع الورقة البيضاء وبعض الشعارات التي ستعتبر أوراقا ملغاة.وفي هذا الاطار، ظهرت بعض المواقف النيابية التي اتت وفقا للتالي:قال عضو "تكتل لبنان القوي"، النائب جيمي جبور للـ"LBCI" انه "من الضروري البحث عن على اسم لرئيس جمهورية له صفة تمثيلية وصلاحيات دستورية والتنسيق والتواصل مع حزب الله موجود ولو هناك اختلاف بوجهات النظر".واضاف: " اسم رئيس الجمهورية لن يكون وليد قرار من التيار وحده بل اتفاق بين السلطة السياسية وخيارنا المر حاليا الورقة البيضاء الى حين وجود اسم جدي فخيار طرح بارود او غيره لم نلجأ اليه لأن حرق الاسماء غير مطلوب في هذه المرحلة ".غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً:"اليوم أيضاً جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية وليس فيها ما يشير إلى أي إستعداد لإنتخاب أحد، لا سيما وأنّ معظم القوى السياسية تنتظر الترياق من الخارج كالعادة،والخارج له همومه ومش فاضي يتسلّى معك…جلسة اليوم هي فقط لإيهام الناس أننا نسعى لإنتخاب رئيس،وإستمرار مقاطعتي لها هو أمر طبيعي".وأشار عضو "تكتل الاعتدال الوطني"، النائب سجيع عطية الى ان " التكتل سيصوت بـ(لبنان الجديد) لكن الاسبوع المقبل سيكون لنا موقف آخر إذا لم يجدّ أي شيء بالمشاورات الثنائية التي يقوم بها بري".وقال: "نحاول توسيع المساحة الوسطية بين أكبر عدد ممكن من النواب وبالقانون والمنطق لا يمكن أن يأتي رئيس إلا بالتوافق".وقال النائب عبد الرحمن البزري للـ"LBCI": "فلنسقّط الخطاب الشعبوي والتحريري ونعتبر أن الانتخابات أصبحت وراءنا ولنضع شعاراً واحداً وهو لبنان أولاً"، مؤكدا ان "الاهم أن يكون الرئيس المنتخب ضامن للجميع ولديه قناعة جدية بالتغيير ويجب أن يكون لدينا ورقة داخلية موحّدة أي موقف موحد".واعتبر عضو "كتلة نواب الكتائب" النائب الياس حنكش ان "اللقاء الذي حصل مع حزب الله اجتماعي وحزب الكتائب لا يعمل إلا بوضوح ونحن لا نعترض على الحوار بين الافرقاء لان البديل عنه هو الفوضى لكننا نعلم أن حزب الله يعمل بما يتناسب مع مصالح ايران".وأضاف: " الدستور بالمادتين ٧٤ و٧٥ واضح أن من واجب المجلس النيابي إنتخاب رئيس وألا يقوم بأي عمل آخر وأنا طلبت من الرئيس بري البقاء في المجلس حتى إنتخاب رئيس".أكدت عضو "تكتل نواب التغيير" النائبة بولا يعقوبيان، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أنها طالبت من وصفتها بـ"المرتزقة الحاكمة" بعدم انتظار الخارج وألا يتم تقسيم ما تبقى من حصص في البلد في ما بينها لانتخاب رئيس للجمهورية.ورأت أن الجميع يناورون ويستخدمون الوقت كأنه وقت ضائع، في حين يحتاج لبنان إلى رئيس إنقاذي إصلاحي سيادي للتعاطي مع كل الملفات.وأكدت يعقوبيان أنه قبل طرح اسم النائب ميشال معوض طَلبَت من حزبي القوات والاشتراكي وآخرين دعم النائب السابق صلاح حنين للتمكن من القيام بحملة حقيقية في محاولة لإبقاء من يطيّر النصاب داخل الجلسة والوصول إلى انتخاب رئيس.واعتبرت يعقوبيان أن معوّض هو مرشح مناورة، وحتى الساعة هناك لعبة إضاعة الوقت بدلاً من الذهاب إلى انتخاب رئيس في ظل مرحلة الانهيار التي يمرّ بها لبنان.بدوره، شدد عضو "كتلة التنمية والتحرير"، النائب ميشال موسى على أن جلسة مجلس النواب المتعلقة بقضية الاتصالات ستُعقد حكماً الأربعاء لتُستَتبع لاحقاً بما تقتضيه نصوص النظام الداخلي والدستور.وأشار موسى، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، إلى أن النصوص واضحة ولا يمكن أن يتوقف مجلس النواب عن العمل والتشريع بسبب مشكلتي عدم تشكيل حكومة وعدم وجود رئيس للجمهورية، مؤكداً أنّ التشريع لن يكون بقوانين عادية إنما بقوانين من الضروري درسها وإقرارها.وأسف موسى لأن الشغور الرئاسي قد يطول قليلاً، مؤكداً أن هناك قضايا طارئة ولا سيما مسألة أموال المستشفيات من أجل الاستمرار في عملها، وبالتالي هناك حالات تستدعي انعقاد مجلس الوزراء ولكن ذلك يحتاج إلى تأمين النصاب والميثاقية. وأضاف: نحن مع تسهيل شؤون الناس.وقال عضو "كتلة نواب اللقاء الديمقراطي"، النائب وائل أبو فاعور للـ"LBCI" ان "الحوار هدف وليس خيار وبدون حوار لن نستطيع إنتاج رئيس للجمهورية، والرئيس بري لن يدعو الى حوار منقوص".واشار عضو "تكتل لبنان القوي" النائب سليم عون الى انه "لا جديد يُحكى ونحن نكرّر أنفسنا ونقلّل من قيمة الإستحقاق ولا بدّ من الخروج من هذه المشهديّة ولا مسعى جدّياً منذ اللحظة الأولى ونحاول في الوقت الضائع تأمين الظّروف ولدينا أمل بالنجاح".

بلال عبد الله

وقال عضو "كتلة نواب اللقاء الديمقراطي"، النائب بلال عبد الله لـ"الجديد": "نحن بحاجة للمحافظة على اتفاق الطائف لانه ضمانة بقاء البلد وخيارنا للرئاسة هو ميشال معوض وننتظر من الآخرين ان يقدموا اسمهم".

ابراهيم الموسوي

ورأى عضو "كتلة الوفاء للمقاومة"، االنائب ابراهيم الموسوي انه : "يجب ان نتقاطع على اسم يتفق عليه الجميع والمواصفات التي طرحناها للرئيس التوافقي بديهية وغايتنا ان تحصل الانتخابات الرئاسية ونحن نراهن على نضوج الاجواء السياسية ونسعى لتأمين كل الظروف لانتخاب رئيس للجمهورية".

اسامة سعد

وقال النائب أسامة سعد ان "ما يحصل اليوم تكرار للجلسات السابقة وتأثير الدولار الجمركي على الأوضاع المعيشيّة هو اهتمام اللبنانيين حالياً".

جوروج عقيص

واشار عضو "تكتل الجمهورية القوية"، النائب جورج عقيص لـ"mtv" ان "القوات متمسكة بترشيح ميشال معوّض أكثر من أيّ وقتٍ مضى والكرة ليست في ملعبنا بل في ملعب مُعطّلي الاستحقاق الرئاسي".

ملحم خلف

وقال عضو "تكتل نواب التغيير"، النائب ملحم خلف للـ "LBCI" ان: "المسؤولية تفرض علينا ان نكون داخل المجلس النيابي ونحن ضد التسوية بل مع التوافق على المعايير".

فيصل كرامي

واكد النائب فيصل كرام ان "انتخاب الرئيس يساهم بانتظام المؤسسات وما من مرشح لدي بعد".

وأضاف "سيكون لي موقف ولن انتخب بالورقة البيضاء، وأنا منفتح على جميع الأطراف والحوار والاتفاق هما روح الدستور في لبنان".

مارك ضو

وقال النائب مارك ضو" "أنا والنائب نجاة صليبا سنصوّت لميشال معوّض، والمواقف واضحة ولا بدّ من اتفاق سياسي لانتخاب رئيس".