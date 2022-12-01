Advertisement

لبنان

إسمان غير مقبولين فرنسيا وسعوديا

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-12-2022 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1015915-638054804510553237.jpg
Doc-P-1015915-638054804510553237.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يسلم كثيرون أن واشنطن تتقاطع مع الرياض في ما خصّ ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، الا أنّ واشنطن، وكما ينقل عن مصادر دبلوماسية غربية، ليست منشغلة بالملف الرئاسي الذي لا يستحوذ على اهتمامها المنصب على ملفات وقضايا أخرى تأتي سلم الأولويات الاميركية، وأن كانت تشدد على أهمية المحافظة على الاستقرار في هذا البلد.

وتقول اوساط سياسية نقلا عن مصادر دبلوماسية ان الاسمين اللذين طرحهما البطريرك الماروني بشارة الراعي لرئاسة الجمهورية (الوزير السابق روجيه ديب، والعميد المتقاعد جورج خوري)، لم يلقيا استحسانا عند  الفرنسيين والسعوديين، جازمة "أن الفراغ سيطول".

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:06 | 2022-12-01
06:22 | 2022-12-01
06:00 | 2022-12-01
08:48 | 2022-12-01
08:44 | 2022-12-01
08:38 | 2022-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website