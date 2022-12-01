شهر على التعطيل... والهدف "تعويد" الناس على "الفراغ"





يتزامن اليوم انعقاد الجلسة الثامنة المخصّصة نظريًا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية مع انقضاء شهر بالتمام والكمال على انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال عون، ودخول البلاد في الشغور الرئاسي المميت، مع إصرار جماعي على التعطيل، وإن كانت أسباب كل فريق ودوافعه مختلفة عن الآخر. فـ"الورقة البيضاء" لا تزال "خيارًا ممانعًا"، وكذلك خيار النائب ميشال معوض لا يزال "خيارًا سياديًا، على رغم معرفة الجميع أن مآل هذين الخيارين الفشل المحتّم، لأن لا هذا الفريق يملك الأكثرية النيابية لفرض مرشحه ديمقراطيًا، ولا ذاك يستطيع أن يوصل مرشحه من دون الاستعانة بعدد من الأصدقاء، الذين لا تزال تستهويهم "لعبة الغميضة"، وكأنهم لا يزالون يحنّون إلى أيام الطفولة.

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ومع انقضاء شهر الفراغ يُخشى أن تدخل البلاد في مرحلة توالي الأشهر العقيمة، مع اعتياد ممنهج على فكرة غياب رئيس الجمهورية، أو فكرة "فيه وبلاه ماشي الحال". قد يكون وراء هذه الأفكار، كما يعتقد البعض، مخطّط جهنمي لتفريغ المؤسسات الشرعية من مكوناتها ورموزها الأساسية، بعد استسهال نمطية انتظام الحياة السياسية بوجود رئيس أو بعدمه. حتى أن البعض يذهب إلى أبعد من هذا "السيناريو" حين يُقال إن لا فرق كثيرًا بين اليوم والأمس، بمعنى أن الفراغ يبقى أقل سوءًا من رئاسة فارغة أو مفرّغة من أدوارها، وهي كثيرة فيما لو أن رئيس الجمهورية يقوم بكل الأدوار المعطاة له في الدستور. وأهمّ هذه الأدوار أن يكون حَكمًا لا طرفًا. فحين يتنازل رئيس الجمهورية، أي رئيس عن دوره الأساسي، ويبتعد عن أنه "رمز وحدة الوطن" يختّل التوازن، وتدخل البلاد في فوضى ما بعدها فوضى، ويصبح كل شيء مباحًا، ويصبح "التلم "أعوج" بسبب ما يذكره المثل اللبناني المشهور، ويمسي بالتالي همّ كل فريق أن يشدّ اللحاف صوبه، بعد أن يتكلم الجميع بلسان واحد "من بعد حماري ما ينبت حشيش" أو "من بعدي الطوفان".

هذه هي حالنا اليوم، مع ما في واقعنا من مآسٍ وكوارث. فكل واحد منّا يعتقد أن الحقّ إلى جانبه وحده، وأن ما يراه هو الصحيح بعينه، الذي لا يحتمل الخطأ، فيما الآخرون على خطأ، وإن كان في خطأهم بعض من صواب.

فهذا الفريق يعطّل بحجة أنه لا يريد إلاّ رئيسًا يحمي ظهر "المقاومة"، وهو بذلك لا يقبل المساومة. وذاك فريق يعطّل، ولو نظريًا، بحجّة أنه يرفض تكرار تجربة ميشال عون تحت عنوان "من جرّب المجرِّب..."