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لبنان

اطلق النار ابتهاجا بفوز الأرجنتين... اليكم ما حصل

Lebanon 24
01-12-2022 | 01:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض احد الاشخاص في منطقة جبل محسن في طرابلس، للاصابة بقدمه عن طريق الخطأ خلال اطلاقه النار ابتهاجا بفوز منتخب الأرجنتين.
 
 
 
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جبل محسن

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