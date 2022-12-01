اطلق النار ابتهاجا بفوز الأرجنتين... اليكم ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض احد الاشخاص في منطقة جبل محسن في طرابلس، للاصابة بقدمه عن طريق الخطأ خلال اطلاقه النار ابتهاجا بفوز منتخب الأرجنتين.

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