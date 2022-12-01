"بيروت ترنم" فرحاً اليوم.. موسيقى الميلاد تصدح في ارجاء العاصمة

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في ظل السواد الكبير الذي يعيشه اللبنانييون، فسحة أمل بيضاء، ستشع مساء اليوم من قلب العاصمة بيروت، حيث من المتوقع ان تنطلق فعاليات مهرجان "بيروت ترنم" في دروتها الـ15.مساحة للحب، استعداداً لاستقبال طفل المغارة، على الحان الموسيقى، التي ستخرج من قلب العاصمة التي تأبى ان تموت، وتصر على ان تبقى منارة ثقافية وابداعية من قلب كل لبناني الى العالم.يُفتتح مهرجان "بيروت ترنّم" الليلة بأمسية لا تشبه غيرها، في كاتدرائية مار يوسف (اليسوعية)، ستخصص لكونشرتو البيانو والأوركسترا رقم 23، لموزار. هذه المقطوعة التي تعتبر من أجمل مقطوعات موزار تحمل في طياتها الفرح والأمل وتقدمها "الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية" بقيادة الأب توفيق معتوق، فيما تتولى العزف على البيانو العازفة الإيطالية السويسرية شانتال باليستري .اما في القسم الثاني من الامسية فسنكون مع احتفالية من نوع آخر مع الـ"ماغنيفيكات" لـ "باخ"، عمل مناسب لفترة عيد الميلاد، مبني، على نص من إنجيل لوقا عن زيارة مريم الحبلى بيسوع لأليصابات الحبلى بيوحنا المعمدان.هذه المقطوعة سيتولى تقديمها خمسة مغنيّن منفردين، هم الإيطالية كاترينا دي تونّو، وميرا عقيقي، وأيضاً الإيطالية فيديريكا كارنيفالي وشارل عيد وسيزار ناعسي، بالإضافة إلى جوقة "جامعة سيدة اللويزة" ودائماً بقيادة الأب معتوق.