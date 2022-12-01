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لبنان

"بيروت ترنم" فرحاً اليوم.. موسيقى الميلاد تصدح في ارجاء العاصمة

نايلة عازار - Nayla Azar

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Lebanon 24
01-12-2022 | 02:30
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في ظل السواد الكبير الذي يعيشه اللبنانييون، فسحة أمل بيضاء، ستشع مساء اليوم من قلب العاصمة بيروت، حيث من المتوقع ان تنطلق فعاليات مهرجان "بيروت ترنم" في دروتها الـ15. 
مساحة للحب، استعداداً لاستقبال طفل المغارة، على الحان الموسيقى، التي ستخرج من قلب العاصمة  التي تأبى ان تموت، وتصر على ان تبقى  منارة ثقافية وابداعية من قلب كل لبناني الى العالم. 
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يُفتتح مهرجان "بيروت ترنّم" الليلة بأمسية لا تشبه غيرها، في كاتدرائية مار يوسف (اليسوعية)، ستخصص لكونشرتو البيانو والأوركسترا رقم 23، لموزار. هذه المقطوعة التي تعتبر من أجمل مقطوعات موزار تحمل في طياتها الفرح والأمل وتقدمها "الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية" بقيادة الأب توفيق معتوق، فيما تتولى العزف على البيانو العازفة الإيطالية السويسرية شانتال باليستري .
اما في القسم الثاني من الامسية فسنكون مع احتفالية من نوع آخر مع الـ"ماغنيفيكات" لـ "باخ"، عمل مناسب لفترة عيد الميلاد، مبني، على نص من إنجيل لوقا عن زيارة مريم الحبلى بيسوع لأليصابات الحبلى بيوحنا المعمدان.  
هذه المقطوعة سيتولى تقديمها خمسة مغنيّن منفردين، هم الإيطالية كاترينا دي تونّو، وميرا عقيقي، وأيضاً الإيطالية فيديريكا كارنيفالي وشارل عيد وسيزار ناعسي، بالإضافة إلى جوقة "جامعة سيدة اللويزة" ودائماً بقيادة الأب معتوق. 
 
جمالية الليلة الأولى ستنتقل الى الليالي الأخرى، اذ سيقدّم المهرجان للمرّة الأولى في لبنان عازفَ الكمان العالمي Guiseppe Gibboni  وعازف البيانو العالمي Yekwon Sunwoo  وعازف البيانو ماريان لابشانسكي وعازف الكمان ياروسلاف سفيتشيني وعازف الغيتار فلامينكو أيمن جرجور كما سيشارك للمرة الأولى عازف البيانو الفرنسي Jonathan Fournel الحائز على الجائزة الأولى في مسابقة Queen Elisabeth Competition. 

 وإيماناً منّا بالمواهبِ الشابةّ سيكون "بيروت ترنّم" مساحة خلّاقة للموسيقى اللبنانية وللمؤلفين اللبنانيين عبر تقديم أمسية خاصة تحية للموسيقى اللبنانية يقدمها عازف الكمان ماريو الراعي وعازف البيانو جورج دكاش، إضافة الى العديد من المغنيين اللبنانيين والعالميين الذين سيضيئون سماء العاصمة.
اذاً، سترتدي بيروت اعتباراً من مساء اليوم حلّة العيد، وسترنم فرحاً وأملاً بغد أفضل، لاعادة الحياة لقلب الوطن.   
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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نايلة عازار - Nayla Azar

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