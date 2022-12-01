جلسة رئاسية تلقى مصير سابقاتها.. وموعد جديد الخميس المقبل

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تحدث النائب أنطوان حبشي مشيراً إلى ان التعطيل ليس حقاً مكتسباً وان الممارسات التي تحصل تضع مجلس النواب خارج إطار دوره.

انطلقت عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم الجلسة الثامنة لانتخاب رئيس للجمهورية.وقد غاب عن الجلسة بعذر النواب: نديم الجميل وحليمة قعقور ونعمة افرام وفريد الخازن وزياد حواط وابراهيم كنعان وعلي عسيران وفراس حمدان.بري - حبشيفي مستهل الجلسة،

فرد الرئيس نبيه بري عليه بالقول: "عم تلقي خطاب هيدا مش بالنظام".

وتابع حبشي كلمته متوجها إلى بري بالقول: "القصة عندك دولة الرئيس ونتمنى عليك دولة الرئيس دعوة رؤساء الكتل والنواب لتحمّل مسؤولياتهم، فرد الأخير:"انا أكثر الناس حرصا على إنتخاب رئيس للجمهورية "أمس قبل اليوم" وهذا الكلام لا يُوجه لي!

ملحم خلف: لعدم قراءة هذه المادة

كما طالب النائب ملحم خلف بعدم قراءة المادة 12 كونها تحدد الاغلبية وكي لا يكون هناك تعارض بين المادة 12 والمادة 49 اقترح الغاء تلاوتها، فما كان من الرئيس بري الا ان رد عليه بالقول "بكرا منشوف".

التصويت

وبعد عملية فرز اصوات النواب الانتخابية، أتت النتيجة على الشكل التالي:



ميشال معوض:37



ورقة بيضاء:52



أوراق ملغاة:4



زياد بارود:2



عصام خليفة:4



بشارة ابي يونس:1



بدري ضاهر:1



لبنان الجديد:9



لاجل لبنان: 1

ومع انتهاء عملية التصويت بدأ النواب بالخروج من الجلسة، ما ادى الى فقدان النصاب، وتعيين جلسة جديدة في 8 كانون الأول الساعة 11 قبل الظهر.

وخارج مجلس النواب كان هناك العديد من التصريحات:

فيصل كرامي: المطلوب التوافق

النائب فيصل كرامي اعتبر ان ما جرى اليوم هو عود على بدء ونفس الاسلوب المعتمد منذ الجلسة الأولى، مشيراً الى انه صوت مع التوافق لأن الدستور وروحيته تنص على هذا الأمر.

بلال عبدالله: المطلوب اجتماع حكومي

النائب بلال عبدالله دعا مجلس الوزراء الى عقد جلسة استثنائية للبت في موضوع موازنة وزارة الصحة والمستشفيات محملاً كل جهة سياسية تعرقل هذا الموضوع مسؤولية بقاء الناس دون تغطية صحية وانهيار النظام الصحي .

ابراهيم منيمنة:

ابراهيم منيمنة وصف ما يجري بالأداء الجهنمي وهذه المراوحة تحمّل المواطن اللبناني أعباء كبيرة.