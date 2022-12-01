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لبنان
اللبنانيون خائفون على لقمة العيش.. ووزارة الاقتصاد تطمئن: نحن بالمرصاد
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-12-2022
|
04:16
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مع بداية العمل برفع الدولار الجمركي، ينتاب اللبنانيين الكثير من المخاوف، لا سيما حول الارتفاع الكبير في أسعار السلع الاساسية، والمواد الغذائية.
وفي هذا الاطار، أشار المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر في حديث عبر "لبنان 24" الى ان الوزارة تعمل على مراقبة المستوردين بشكل كامل، مشدداً على انه سيكون هناك مواكبة مشددة من قبل الوزارة بالتعاون مع الاجهزة الأمنية لضبط الوضع.
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ولفت ابو حيدر، الى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعطى توجيهات واضحة في ما خص ضرورة التشديد في المراقبة منعاً لأي تفلت في الأسعار، مؤكدا ان وزارة الاقتصاد ستعمد الى تسيير دوريات مراقبة بشكل دوري وتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
إقتصاد
رادار لبنان24
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خاص "لبنان 24"
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