Advertisement

لبنان

اللبنانيون خائفون على لقمة العيش.. ووزارة الاقتصاد تطمئن: نحن بالمرصاد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-12-2022 | 04:16
A-
A+
Doc-P-1015963-638054904422989949.jpg
Doc-P-1015963-638054904422989949.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع بداية العمل برفع الدولار الجمركي، ينتاب اللبنانيين الكثير من المخاوف، لا سيما حول الارتفاع الكبير في أسعار السلع الاساسية، والمواد الغذائية.
وفي هذا الاطار، أشار المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر في حديث عبر "لبنان 24" الى ان الوزارة تعمل على مراقبة المستوردين بشكل كامل، مشدداً على انه سيكون هناك مواكبة مشددة من قبل الوزارة بالتعاون مع الاجهزة الأمنية لضبط الوضع.
Advertisement
ولفت ابو حيدر، الى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعطى توجيهات واضحة في ما خص ضرورة التشديد في المراقبة منعاً لأي تفلت في الأسعار، مؤكدا ان وزارة الاقتصاد ستعمد الى تسيير دوريات مراقبة بشكل دوري وتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:06 | 2022-12-01
06:22 | 2022-12-01
06:00 | 2022-12-01
08:48 | 2022-12-01
08:44 | 2022-12-01
08:38 | 2022-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website