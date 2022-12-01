وزير الدفاع التقى قائد الجيش: توافق على قضايا المؤسسة العسكرية لا سيما الإستحقاقات المقبلة

التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة صباح اليوم، قائد الجيش العماد جوزاف عون. واطلع منه على اوضاع المؤسسة العسكرية والوضع الامني العام في البلاد. وتناول اللقاء شؤون المؤسسة العسكرية خصوصاً ما يتعلق بالإجراءات والخطوات التي تتخذها قيادة الجيش لتوفير حاجات العسكريين وأبرزها توفير الخدمات الطبية لهم ولعائلاتهم لا سيما الإستشفائية منها. وكان الموقف موحداً تجاه الإستحقاقات التي تخص المؤسسة العسكرية لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن. وجرى التطرق الى الإنجازات الأمنية العديدة التي تحققها يومياً وحدات الجيش على المستوى الأمني في مكافحة الجريمة وحماية الإستقرار والأمن الإجتماعي في المناطق اللبنانية كافة، وكشف المجرمين وتوقيفهم وسوقهم الى العدالة.

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