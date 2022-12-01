Advertisement

لبنان

وزير الدفاع التقى قائد الجيش: توافق على قضايا المؤسسة العسكرية لا سيما الإستحقاقات المقبلة

Lebanon 24
01-12-2022 | 04:28
A-
A+
Doc-P-1015966-638054910028066194.jpg
Doc-P-1015966-638054910028066194.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة صباح اليوم، قائد الجيش العماد جوزاف عون. واطلع منه على اوضاع المؤسسة العسكرية والوضع الامني العام في البلاد. وتناول اللقاء شؤون المؤسسة العسكرية خصوصاً ما يتعلق بالإجراءات والخطوات التي تتخذها قيادة الجيش لتوفير حاجات العسكريين وأبرزها توفير الخدمات الطبية لهم ولعائلاتهم لا سيما الإستشفائية منها. وكان الموقف موحداً تجاه الإستحقاقات التي تخص المؤسسة العسكرية لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن. وجرى التطرق الى الإنجازات الأمنية العديدة التي تحققها يومياً وحدات الجيش على المستوى الأمني في مكافحة الجريمة وحماية الإستقرار والأمن الإجتماعي في المناطق اللبنانية كافة، وكشف المجرمين وتوقيفهم وسوقهم الى العدالة.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:06 | 2022-12-01
06:22 | 2022-12-01
06:00 | 2022-12-01
08:48 | 2022-12-01
08:44 | 2022-12-01
08:38 | 2022-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website