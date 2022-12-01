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لبنان

فرز الأصوات انتهى... كيف توزعت أصوات النواب؟

Lebanon 24
01-12-2022 | 04:35
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انتهت منذ قليل عملية فرز اصوات النواب الانتخابية، وأتت النتيجة على الشكل التالي:
 
ميشال معوض:37
 
ورقة بيضاء:52
 
أوراق ملغاة:4
 
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زياد بارود:2
 
عصام خليفة:4
 
بشارة ابي يونس:1
 
بدري ضاهر:1
 
لبنان الجديد:9
 
لاجل لبنان: 1
 
 
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