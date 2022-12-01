فرز الأصوات انتهى... كيف توزعت أصوات النواب؟

انتهت منذ قليل عملية فرز اصوات النواب الانتخابية، وأتت النتيجة على الشكل التالي:

ميشال معوض:37

ورقة بيضاء:52

أوراق ملغاة:4

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زياد بارود:2

عصام خليفة:4

بشارة ابي يونس:1

بدري ضاهر:1

لبنان الجديد:9

لاجل لبنان: 1