Advertisement

لبنان

للمضمونين: مذكرة جديدة من كركي.. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
01-12-2022 | 04:48
A-
A+
Doc-P-1015973-638054922853140115.png
Doc-P-1015973-638054922853140115.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مذكرة، قضت بفتح حق الاستفادة الافضل للمضمون الذي يجمع صفة المضمون والمستفيد". وطلب من جميع المستخدمين التقيد بهذه المذكرة الإعلامية إعتبارا من 2022/12/1  والعمل بمضمونها.

 

وفي السياق، صدر عن "مديرية العلاقات العامة في الصندوق"، الآتي:

"حيث أن المادة 72 من النظام الطبي كانت تشكِّل، في بعض الأحيان، غبناً بحق المضمون الذي يجمع صفتين في آن معاً ( صفة مضمون وصفة مستفيد).

وحيث أن الغاية التي أنشأ من أجلها الصندوق هي زيادة التقديمات الإجتماعية للمواطنين.

ومن أجل وضع الأمور في نصابها النظامي الصحيح.

وإستنادا إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1206  المتخذ في الجلسة عدد 964 تاريخ  2022/11/15 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 1/130 تاريخ 2022/11/24 المسجّل لدى قلم المديرية العاةم برقم 2344  تاريخ 2022/11/30 تمّ تعديل المادة 72 من النظام الطبي على الشكل التالي :

إذا حقَّ لأحد الأشخاص المطالبة بالتقديمات بوصفه مضموناً من جهة ومستفيداً من جهة ثانية، تُمنح له التقديمات بصفته مضموناً  إلاّ إذا كانت تقديماته كمستفيد تفوق تقديماته كمضمون على أن يستمر في تسديد إشتراكاته القانونية.

وبالتالي أصبح بإمكان المضمون إعتباراً من تاريخه الإستفادة من الصفة ( مضمون أو مستفيد) التي تؤمّن لها تقديمات صحيّة أفضل شرط الإستمرار في تسديد إشتراكاته القانونية والنظامية.

وفي هذا السياق، طلب ادكتور.محمد كركي من جميع المستخدمين التقيُّد بهذه المذكرة الإعلامية إعتبارا من 2022/12/1 والعمل بمضمونها".

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:06 | 2022-12-01
06:22 | 2022-12-01
06:00 | 2022-12-01
08:48 | 2022-12-01
08:44 | 2022-12-01
08:38 | 2022-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website