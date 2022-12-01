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لبنان

اعلان من "المالية" بشأن الطوابع... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
01-12-2022 | 04:53
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صدر عن وزارة المالية، التالي:
 
في إطار تنظيم ومتابعة عملية تسليم الطوابع المالية وبيعها من خلال صناديق طوابع المرخصين في بيروت والمحتسبيات المحلية.
ومنعا للاحتكار ولوضع حد لأي استغلال او تلاعب في السوق السوداء، تعلن وزارة المالية أنه سوف يصار الى وقف التداول بالطوابع المالية فئة 1000 ل.ل ( الف ليرة لبنانية ) وفئة 5000 ل.ل. ( خمسة الاف ليرة لبنانية ) وفئة 10.000 ل.ل ( عشرة الاف ليرة لبنانية ) ، اصدار سنة 2021 وما قبل، اعتبارا من 1 / 4 / 2023
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