إرتفاعٌ في أسعار المحروقات.. إليكم آخر الأرقام

ارتفعت أسعار المحروقات اليوم الخميس 1 كانون الأول 2022 وأصبحت على الشّكل التالي:



- بنزين 95 أوكتان: 794.000 ليرة لبنانيّة (+7000)



- بنزين 98 أوكتان: 812.000 ليرة لبنانيّة (+8000)



- المازوت: 841.000 ليرة لبنانيّة (+8000)

- الغاز: 459000 (+4000)