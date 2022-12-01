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لبنان

إرتفاعٌ في أسعار المحروقات.. إليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
01-12-2022 | 05:15
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ارتفعت أسعار المحروقات اليوم الخميس 1 كانون الأول 2022 وأصبحت على الشّكل التالي:

- بنزين 95 أوكتان: 794.000 ليرة لبنانيّة (+7000)

- بنزين 98 أوكتان: 812.000 ليرة لبنانيّة (+8000)

- المازوت: 841.000 ليرة لبنانيّة (+8000)
 
- الغاز: 459000 (+4000)
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