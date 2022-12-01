أطلق النار عليه... بالتفاصيل هذا ما جرى اليوم في طرابلس

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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فردي في منطقة القبة - طرابلس عند مفرق الدنون، تطوّر لاحقاً إلى إطلاق نار وإصابة "ف.ض" برصاصة في أسفل ظهره، نقل على اثرها الى مستشفى طرابلس الحكومي بواسطة سيارة مدنية.وقد فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، وعُرف إن الاشكال ناتج عن خلافات عائلية سابقة تجددت اليوم.وحضرت قوة من الجيش إلى المكان، وتعمل على ملاحقة مطلق النار لتوقيفه.