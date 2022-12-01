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لبنان

أطلق النار عليه... بالتفاصيل هذا ما جرى اليوم في طرابلس

Lebanon 24
01-12-2022 | 05:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فردي في منطقة القبة - طرابلس عند مفرق الدنون، تطوّر لاحقاً إلى إطلاق نار وإصابة "ف.ض" برصاصة في أسفل ظهره، نقل على اثرها الى مستشفى طرابلس الحكومي بواسطة سيارة مدنية.
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وقد فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، وعُرف إن الاشكال ناتج عن خلافات عائلية سابقة تجددت اليوم.

وحضرت قوة من الجيش إلى المكان، وتعمل على ملاحقة مطلق النار لتوقيفه.
 
 
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