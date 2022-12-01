لماذا تراجعت الأصوات الداعمة لمعوّض اليوم؟

قال رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوّض "أعتقد أننا نقوم بحوار جدي ومتقدم مع كتلة "الإعتدال والوطني" للوصول إلى خارطة طريق جدية".

وأضاف معوّض بعد إنتهاء جلسة إنتخاب رئيس الجمهوريّة: "خسرت صوتين بسبب قرار عن المجلس الدستوري، و3 أصوات أخرى بسبب صراع الأصوات القائم، وحتى عند تقدم الأصوات الممنوحة لي أو تراجعها نحن غير قادرين على فرض معادلة، وإن كان هناك خارطة طريق أخرى واضحة فنحن جاهزون".

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