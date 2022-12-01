لماذا تراجعت الأصوات الداعمة لمعوّض اليوم؟

قال رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوّض "أعتقد أننا نقوم بحوار جدي ومتقدم مع كتلة "الإعتدال والوطني" للوصول إلى خارطة طريق جدية".
وأضاف معوّض بعد إنتهاء جلسة إنتخاب رئيس الجمهوريّة: "خسرت صوتين بسبب قرار عن المجلس الدستوري، و3 أصوات أخرى بسبب صراع الأصوات القائم، وحتى عند تقدم الأصوات الممنوحة لي أو تراجعها نحن غير قادرين على فرض معادلة، وإن كان هناك خارطة طريق أخرى واضحة فنحن جاهزون".
وتابع: "لن أطعن بظهر أحد وموقفي واضح، فأنا ضد السلاح خارج سلطة الدولة، وأنا الوحيد الذي استطعت "لبننة" الإستحقاق الرئاسي "ومني متل غيري مخبا وناطر التسوية".