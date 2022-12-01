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لبنان

يبيعان لحوماً غير مطابقة للمواصفات... بالصورة إقفال ملحمتين بالشمع الأحمر!

Lebanon 24
01-12-2022 | 05:38
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ختمت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة - مكتب المنية برفقة طبيبة قضاء المنية - الضنية الدكتورة بسمة الشعراني بمؤازرة دورية من شرطة بلدية دير عمار، ملحمتين بالشمع الأحمر يُديرهما شخصان من الجنسية السورية وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص على خلفية بيعهما لحوماً غير مطابقة للمواصفات.
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