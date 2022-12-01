كرامي: التصويت بكلمة "توافق" يعني التشديد على الحوار الذي دعا له بري

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رأى النائب فيصل كرامي أن طروحات النائب ميشال معوض هي طروحات تحدٍّ، موضحا أن هدفه ايصال مرشح وليس حرق أسماء، وأكد أن اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أكبر من أن يُحرق.وشدد كرامي، بعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، على أن "من دون التوافق سنظلّ في هذه الدوامة، معتبرا أن الورقة البيضاء هي فتح مجال للحوار مع الآخرين أما كلمة توافق، الذي صوّت بها، فتصب في المعنى نفسه لكنها تشديد على الحوار الذي دعا له رئيس مجلس النواب نبيه بري".وأمل الوصول الى اعادة الانتظام بالعمل الدستوري، مشيرا إلى أن ما نشهده اليوم هو نفس الاسلوب والاشخاص والنتيجة.