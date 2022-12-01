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لبنان

ضو: استمرار تعطيل انتخاب رئيس يؤدي إلى فوضى تشريعية

Lebanon 24
01-12-2022 | 06:10
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 غرد النائب مارك ضو عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "استمرار تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية يفقر اللبنانيين ويؤدي إلى حالة الفوضى التشريعية والسياسات المجحفة التي تؤدي في نهاية المطاف الى دفع كلفة الفساد والفشل من جيوب المواطنين". 
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