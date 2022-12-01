ضو: استمرار تعطيل انتخاب رئيس يؤدي إلى فوضى تشريعية

غرد النائب مارك ضو عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "استمرار تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية يفقر اللبنانيين ويؤدي إلى حالة الفوضى التشريعية والسياسات المجحفة التي تؤدي في نهاية المطاف الى دفع كلفة الفساد والفشل من جيوب المواطنين".

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