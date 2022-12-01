بعد النافعة.. توقيفات في هذا الملف

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فتح ملف الفساد في الدوائر العقارية على مصراعيه، وتم توقيف عدد من السماسرة ليل الاربعاء الخميس. يأتي ذلك نتيجة الصرخة التي تولاها عدد من المحامين والمواطنين. وعلم "لبنان٢٤" انه خلال الساعات الحالية يتم استجواب عدد من الموظفين ايضا، وأن التوقيفات ستلحق بكبار الموظفين على غرار ملف مصلحة تسجيل المركبات والآليات. وحاليا الدائرة العقارية في بعبدا تعج بالقوى الامنية.ومن الاسماء الموقوفة: س.ح. وم.خ. وع.ر.