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لبنان

غرق مركب في عمشيت... ما مصير ركابه الثمانية؟

Lebanon 24
01-12-2022 | 06:26
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غرق مركب مخصص لصيانة المراكب البحرية مقابل شاطىء عمشيت وعلى متنه 8 أشخاص. 

وهرعت إلى المكان عناصر فوج مغاوير البحر ووحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني بقيادة سمير يزبك وتم إنقاذ ركاب المركب ونقلهم بواسطة الدفاع المدني إلى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل حيث قدمت لهم الإسعافات اللازمة.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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