هذا ما أعلنته "المالية" عن رواتب العاملين في القطاع العام



أعلنت وزارة المالية أنها "حوّلت جميع رواتب العاملين في القطاع العام عن شهر كانون الأول إلى مصرف لبنان".



وكانت حوّلت يوم أمس معاشات المتقاعدين من عسكريين ومدنيين على السواء.

Advertisement