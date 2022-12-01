الأبيض إستقبل غراندي: إنعكاسات كبيرة للنزوح على القطاع الصحي

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إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض في مبنى الوزارة، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي مع وفد من المفوضية ضم ممثلها في لبنان أياكي إيتو، وتناول البحث الشأن الصحي في لبنان، سيما ما يتعلق بالنازحين السوريين.وذكر الوزير الأبيض خلال اللقاء "أن وزارة الصحة العامة لم تميز بين المواطنين والمقيمين في ما تقدمه من خدمات، ويشكل التحدي المستمر المتمثل بالحد من إنتشار وباء الكوليرا الدليل الأحدث حيث تشمل الخطة الوطنية للقاح جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية من دون أي استثناء"، متوجها بالشكر في هذا المجال للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين "التي أمنت قسما من التمويل لنشر اللقاح إلى جانب منظمة الصحة العالمية".ولفت الوزير الأبيض في الوقت نفسه إلى "الإنعكاسات الكبيرة لملف النزوح على القطاع الصحي في لبنان الذي يصارع للصمود والإستمرارية وسط الأزمة المالية والإقتصادية الخانقة".وشدد الأبيض على ضرورة "أن تأخذ المفوضية في الإعتبار، برامج التعاون المستقبلية التي ستنفذها في لبنان دعم المجتمعات المضيفة للنازحين السوريين، حيث تتحمل المجتمعات هذا العبء نيابة عن بلدان العالم أجمع".وأكد "أن العودة الآمنة للسوريين في أقرب وقت ممكن هي الحل الأمثل لملف النزوح".بدوره، أبدى غراندي تقديره للدور الذي يلعبه لبنان في احتضان النازحين السوريين وشمولهم مختلف الخدمات الصحية المتوافرة". وأكد أنه على "الرغم من الصعوبات التي تثقل كاهل الإقتصاد العالمي والتي تؤثر على قدرات الدول المانحة، ستستمر المفوضية بدعم لبنان ونظامه الصحي نظرا لما يقدمه من خدمات".