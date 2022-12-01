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لبنان

بري التقى غراندي: أعباء لبنان بسبب أزمة النازحين السوريين تنذر بعواقب خطيرة

Lebanon 24
01-12-2022 | 08:15
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ، سفير أرمينيا في لبنان فاهاكن أتابيكيان، الذي سلمه رسالة تهنئة بمناسبة الإستقلال من نظيره الأرميني آلان سيمونيان ودعوة مفتوحة لزيارة أرمينيا . 
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كما إستقبل الرئيس بري المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي وجرى عرض للأوضاع العامة لا سيما موضوع النازحين السوريين .

واكد رئيس المجلس امام الموفد الاممي "أن حجم الاعباء التي يتحملها لبنان من جراء أزمة النازحين السوريين باتت كبيرة وكبيرة جداً وهي تنذر بعواقب خطيرة على لبنان وعلى اللاجئين".

بدوره، أبدى غراندي تفهماً لحجم هذه المخاطر التي عرضها الرئيس بري، لافتاً إلى "أن المجتمع الدولي مستعد لزيادة حجم مساعداته في هذا المجال وصولاً لمساعدة النازحين السوريين في بلادهم".

            
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