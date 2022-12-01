20
o
بيروت
20
o
طرابلس
2
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
2
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هويّة قاتل الشاب علي مهدي انكشفت... ومفاجأة فجرّتها التحقيقات بشأن تورّطه بجريمة ثانيّة!
Lebanon 24
01-12-2022
|
08:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
بتاريخ 28-11-2022 وفي بلدة الزراية - محلة وادي خليل، عثر على المغدور (علي مهدي من مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني) من أبناء بلدة القصيبة مقتولا داخل جيب نوع "بي أم – ٥ x" لون فضي ومصابًا بعدة طلقات نارية، وقد أثارت هذه الجريمة استياء وغضبًا كبيرًا لدى المواطنين في المحلة المذكورة خاصة أن ظروفها كانت غامضة.
Advertisement
على الفور وجّهت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قطعاتها المختصة إلى موقع الجريمة وأعطيت التوجيهات لتكثيف الجهود الاستعلامية لكشف ملابسات الجريمة بما أمكن من السرعة.
بأقل من ٢٤ ساعة وبنتيجة الكشف على موقع الجريمة والمتابعة واستماع افادات الشهود ومقاطعة المعلومات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هوية المشتبه به بتنفيذ الجريمة وهو المدعو:
ح. م. (من مواليد عام ۱۹۸٥، لبناني) ابن عم المغدور
أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجود المشتبه به وتوقيفه.
بتاريخ 29-11-2022 وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريات الشعبة وهو يقوم بواجب العزاء حيث تم توقيفه، وبالتزامن نفّذت دوريات الشعبة مداهمات للأماكن التي يقيم فيها وتم ضبط مسدس حربي يُرَجَّح استخدامه في تنفيذ الجريمة، كما ضبطت ثيابه التي كان يرتديها وقت حصول الجريمة.
بالتحقيق معه وبعد مواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بالجريمة، اعترف بتنفيذها مُنفَرِدًا مستخدما المسدس المضبوط، متذرّعًا بأسباب شخصية. وبنتيجة التوسع بالتحقيق معه، توصّل محققو الشعبة إلى أدلة تثبت تورّطه بجريمة قتل ثانية طالت الشاب (شحادة رجب من مواليد العام 2005، فلسطيني) والذي عُثِرَ على جثّته في محلة برج رحال بتاريخ 09-10-2022، حيث جرى مواجهته أيضا بالأدلّة التي تثبت تورّطه بالجريمة، فاعترف بتنفيذها حيث أقدم على استدراج المغدور مستخدما سيارته نوع "بي أم" لون أسود إلى محلة برج رحال وقام بسلبه أمواله وقتله بالمسدس المضبوط عينه.
بنتيجة المقارنة العلمية على السلاح المضبوط، تطابقت الآثار المرفوعة عنه مع آثار المظاريف والمقاذيف المرفوعة من مسرح الجريمة.
أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر مهمّ عن الزيادة على رواتب القطاع العام... هذه تفاصيله
Lebanon 24
خبر مهمّ عن الزيادة على رواتب القطاع العام... هذه تفاصيله
12:01 | 2022-11-30
30/11/2022 12:01:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي شهير يُهاجر من لبنان وينتقل إلى الإمارات!
Lebanon 24
إعلامي شهير يُهاجر من لبنان وينتقل إلى الإمارات!
02:00 | 2022-12-01
01/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على وزير سوري سابق مصابا بطلق ناري في فمه... من هو؟ (صورة)
Lebanon 24
العثور على وزير سوري سابق مصابا بطلق ناري في فمه... من هو؟ (صورة)
13:49 | 2022-11-30
30/11/2022 01:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسمان غير مقبولين فرنسيا وسعوديا
Lebanon 24
إسمان غير مقبولين فرنسيا وسعوديا
01:45 | 2022-12-01
01/12/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلقت من بيروت... بالفيديو شاهدوا ما حصل مع رحلة الـ"MEA" المتّجهة إلى نيجيريا
Lebanon 24
انطلقت من بيروت... بالفيديو شاهدوا ما حصل مع رحلة الـ"MEA" المتّجهة إلى نيجيريا
12:47 | 2022-11-30
30/11/2022 12:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:44 | 2022-12-01
موظفو "ألفا" و"تاتش" يصعّدون: توقّف عن العمل غداً
11:26 | 2022-12-01
ابو جوده اجتمع برؤساء المصالح والدوائر الممثلة في محافظة البقاع.. وهذا ما جرى بحثه
11:18 | 2022-12-01
حمية: 22 مليون دولار لصيانة طرقات لبنان
11:11 | 2022-12-01
"مصرف لبنان" يصدر بياناً بشأن "صيرفة"... ماذا جاء فيه؟
11:02 | 2022-12-01
توتر كبير في المنصوري... ماذا حصل بين قوى الأمن والأهالي (فيديو)
10:51 | 2022-12-01
بينها لبنان... مجلس الاتحاد الأوروبي يتبنى تدابير لدعم القوات المسلحة لخمسة بلدان ماذا تضمنت؟
فيديو
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
02:30 | 2022-11-30
01/12/2022 18:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
04:35 | 2022-11-29
01/12/2022 18:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
05:12 | 2022-11-28
01/12/2022 18:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact