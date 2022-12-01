وزير التربية يحَدِّد عطلتي الميلاد ورأس السنة

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حدّد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عبّاس الحلبي عطلة الميلاد ورأس السنة (17 يومًا) من صباح الجمعة 23 كانون الأول 2022 حتى مساء الأحد 8 كانون الثاني 2023.