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لبنان

وزير التربية يحَدِّد عطلتي الميلاد ورأس السنة

Lebanon 24
01-12-2022 | 08:30
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حدّد وزير التربية والتعليم العالي  في حكومة تصريف الأعمال عبّاس الحلبي عطلة الميلاد ورأس السنة (17 يومًا) من صباح الجمعة 23 كانون الأول 2022 حتى مساء الأحد 8 كانون الثاني 2023.
 
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المصدر: lbc
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