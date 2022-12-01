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لبنان

مع تطبيق سعر الدولار الجمركي الجديد... هل ترتفع أسعار منتجات الصناعات الغذائية؟

Lebanon 24
01-12-2022 | 08:29
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قال رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط  في بيان اليوم إنّ أسعار المنتجات الوطنية وتحديداً منتجات الصناعات الغذائية التي تهم اللبنانيين بشكل كبير، لن تتأثر برفع سعر الدولار الجمركي الى 15 ألف ليرة، مشيراً الى ان "معظم المواد الأولية معفاة من الجمارك كما أن جزءاً من هذه المواد موجود في داخل لبنان".
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وقال البساط "هناك تفاصيل قد تظهر بالممارسة والتطبيق وقد تؤدي الى بعض الإرتفاعات الطفيفة جداً في الأسعار وهي تعود لإرتفاع الرسوم الجمركية على مواد التعبئة والتغليف التي تدخل في الصناعات الغذائية، لكن رغم ذلك لن نلحظ اي فروقات كبيرة في الأسعار".
واشار البساط الى ان "حصة الصناعات الغذائية من السوق اللبنانية ارتفعت من ما دون الـ30 بالمئة الى 50 بالمئة و60 بالمئة بعد الأزمة، حيث تغطي المنتجات الوطنية حاجات السوق اللبنانية بشكل كبير لا سيما في قطاعي الألبان والاجبان والمعلبات".
ولفت البساط الى ان "قطاع الصناعات الغذائية ومنذ بداية الأزمة وما تبعها من جائحة كورونا وتمادي الإنهيار الاقتصادي، نجح في تلبية حاجات السوق المحلية ولم يُلحظ أي غياب لأي منتج صناعي غذائي لبناني ما يؤكد قدرة القطاع على تغطية السوق إضافة الى قدرته على التصدير الى الأسواق الخارج في الوقت نفسه، حيث تشهد صادراته ارتفاعاً عاماً بعد عام".

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