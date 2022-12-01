Advertisement

لبنان

تفعيل العمل في قصور العدل... بين الخوري وكسبار

Lebanon 24
01-12-2022 | 08:44
A-
A+
Doc-P-1016046-638055064897119279.jpg
Doc-P-1016046-638055064897119279.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري مع سفير المانيا لدى لبنان أندرياس ليندل شؤونا تتعلق بالإتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين في المجال القضائي.
 
واستقبل الوزير الخوري نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار مع وفد من أعضاء مجلس النقابة وسلمه نسخة من الكتاب الذي صدر لمناسبة المئوية الأولى لنقابة المحامين.
Advertisement
كما تناول البحث طرق تفعيل إعادة العمل في قصور العدل.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:44 | 2022-12-01
11:26 | 2022-12-01
11:18 | 2022-12-01
11:11 | 2022-12-01
11:02 | 2022-12-01
10:51 | 2022-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website