تفعيل العمل في قصور العدل... بين الخوري وكسبار

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بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري مع سفير المانيا لدى لبنان أندرياس ليندل شؤونا تتعلق بالإتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين في المجال القضائي.واستقبل الوزير الخوري نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار مع وفد من أعضاء مجلس النقابة وسلمه نسخة من الكتاب الذي صدر لمناسبة المئوية الأولى لنقابة المحامين.كما تناول البحث طرق تفعيل إعادة العمل في قصور العدل.