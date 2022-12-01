سرقوا كابلات محول كهرباء في عاصون ـ الضنية!

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أقدم مجهولون على سرقة كابلات محول كهرباء في محلة داريا - عاصون -الضنية، قبل أن يلوذوا بالفرار، بعدما كانوا يحاولون سرقة المحول أيضا، لكن ثقل وزنه وعدم قدرتهم على حمله دفعهم إلى تركه في مكانه بعد رميه أرضا.وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها، في حين ناشد أهالي المنطقة الذين يتغذون من المحول المسؤولين إعادة إصلاح الأعطال تمهيدا لعودة الكهرباء.