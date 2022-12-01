Advertisement

لبنان

سرقوا كابلات محول كهرباء في عاصون ـ الضنية!

Lebanon 24
01-12-2022 | 08:57
A-
A+
Doc-P-1016049-638055071873040910.png
Doc-P-1016049-638055071873040910.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم مجهولون على سرقة كابلات محول كهرباء في محلة داريا - عاصون -الضنية، قبل أن يلوذوا بالفرار، بعدما كانوا يحاولون سرقة المحول أيضا، لكن ثقل وزنه وعدم قدرتهم على حمله دفعهم إلى تركه في مكانه بعد رميه أرضا.
Advertisement
 
وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها، في حين ناشد أهالي المنطقة الذين يتغذون من المحول المسؤولين إعادة إصلاح الأعطال تمهيدا لعودة الكهرباء.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:44 | 2022-12-01
11:26 | 2022-12-01
11:18 | 2022-12-01
11:11 | 2022-12-01
11:02 | 2022-12-01
10:51 | 2022-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website