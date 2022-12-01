Advertisement

لبنان

جنبلاط أبرق للرئيس الصيني معزيًا بوفاة جيانغ زيمين

Lebanon 24
01-12-2022 | 10:18
A-
A+
Doc-P-1016074-638055119805656144.jpg
Doc-P-1016074-638055119805656144.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ معزيًا بوفاة الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جنبلاط: المأساة الفلسطينية والتآمر بدأ منذ مئة عام وقد يستمر لعشرات من السنوات
lebanon 24
01/12/2022 18:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قال جنبلاط عن الحوار مع "حزب الله"؟
lebanon 24
01/12/2022 18:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط يُشدّد على التواصل مع عرب 48
lebanon 24
01/12/2022 18:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ما علاقة جنبلاط بلقاء "الكتائب" - "حزب الله"؟
lebanon 24
01/12/2022 18:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24

جنبلاط

شي جين بينغ

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:44 | 2022-12-01
11:26 | 2022-12-01
11:18 | 2022-12-01
11:11 | 2022-12-01
11:02 | 2022-12-01
10:51 | 2022-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website