شيخ العقل استقبل نقيبي الصيادلة والتكنولوجيا.. هذا ما تمّ البحث به

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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة - بيروت اليوم، عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، وجرى البحث بقضايا ومسائل وطنية عامة.وصرح الحاج بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء سماحة الشيخ الذي ننهل منه فكريا ووطنيا وكم نحتاج كثيرا الى مثل تلك القيم الوطنية والروحية، لتعبيد الطريق نحو اعادة منطق العقل ومفهوم تأسيس لبنان على مبدأ الحرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فلبنان الحرية هو المنطلق وقد كان محور حديثنا مع سماحته، وكل الاصلاحات التي نطرحها وكذلك الافكار الجديدة سعيا الى تطوير النظام كي يبقى لنا وطن الحرية الذي اسسه اجدادنا على تلك المرتكزات انطلاقا من جبل لبنان".وردا على سؤال بخصوص جلسات الانتخاب في المجلس النيابي، قال: "الدستور واضح في المادة 74 ومن جهتنا نذهب أبعد من موضوع الارقام لانتخاب رئيس، الواجب الدستوري يقضي حضورا واقتراعا وعدم افقاد الجلسات للنصاب وانتخاب رئيس اقله ب 65 صوتا، اننا ندفع بهذا الاتجاه ونتمنى على الكتل لبننة الاستحقاق وعدم انتظار كلمة سر لا من الخارج ولا من غيره".كما استقبل ابي المنى نقيب الصيادلة جو سلوم، يرافقه رئيس جمعية الخريجين التقدميين سامر العود ومسؤول قطاع الصيادلة في الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور عماد شيا والقطاع التقدمي في بيروت محمد ارناؤوط.وقال سلوم عقب اللقاء: "تشرفنا بلقاء سماحة شيخ العقل واطلعناه على الدور الذي تقوم به النقابة لحماية المريض وتوفير الدواء ومشروع البطاقة الصحية الذي يؤمن الدواء الجيد وبالقدرة المالية للمريض لشرائه، وايضا في مواجهة كل اشكال التهريب من الداخل واموال المرضى التي تذهب الى الخارج والتهريب الى الداخل والدواء المزور الذي يتسبب بتدهور صحة المريض. لقد وضعنا سماحته في كل القضايا المتصلة بتلك المسائل والتمسنا بركته ودعمه لكل ما يصب في مصلحة المرضى".أضاف: "الصيدليات تقوم بدورها لمنع الدواء المزور والمهرب، صحيح هناك عمل اضافي لكننا قطعنا شوطا اساسيا، وعلى السلطة اتخاذ القرار الجريء في منع ادخال الادوية المزورة، وبنفس الوقت تأمين الادوية كي يتاح للمريض عدم التوجه نحو السوق السوداء. وتحدثنا بخصوص الادوية المدعومة لا سيما تلك المتعلقة بالامراض السرطانية والتي يتم تهريبها الى الخارج وحجبها عن مرضى الداخل، فالنظام التتبعي الذي بدأ في بعض المستشفيات يجب استكماله والملاحقة الجدية وتوفير الادوية السرطانية".وأكد سلوم ان "الدواء لم يتأثر اليوم بالدولار الجمركي لارتباطه بمؤشر الصحة"، لافتا الى ان "موضوع الاحتكار غير موجود في الصيدليات وانما في امكنة باتت معروفة ".كذلك، استقبل شيخ العقل وفدا ضم: نقيب المعلوماتية والتكنولوجيا جورج خويري واعضاء مجلس النقابة ورئيس مجلس امناء النقابة طوني كيروز واعضاء مجلس الامناء، وعرض الوفد قضايا متصلة بالتحول الرقمي واهميته في مكافحة الرشوة والفساد.ومن زوار شيخ العقل، متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك سابقا كيرلس سليم بسترس، يرافقه الدكتور سهيل ابو حلا والمستشار في البنك الدولي منير حمزة.وقال بسترس بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء سماحة الشيخ سامي ابي المنى وقد تعاونا معا في مجالات الحوار، وكم كنت معجبا بأفكاره وحكمته وقبوله للآخر وفي النهاية كلنا خلق الله، واكدنا على ضرورة الوحدة الوطنية والاخوّة. قال لنا سماحته: "المسيحيون يمتازون بالمحبة والمسلمون بالرحمة والموحدون بالاخوة. أملنا ان يعمل الجميع بتلك الصفات وبالاخوة الانسانية التي تربط كل الناس ببعضهم وهم في النتيجة ابناء آدم وحواء وجنس بشري واحد. كل الخلق في دائرة يدورون للتقرب من الله، وان شاء الله لبنان يعود الى هذه الاخوة والتركيز على المواطنة قبل لقمة العيش، لازدهار الوطن وتركيز وحدتنا الوطنية على محبة الله، اله واحد ووطن واحد وان شاء الله يعود الوطن الذي قال فيه قداسة البابا "رسالة محبة ومودة بين جميع ابنائه".واستقبل ابي المنى وفدا من دائرة اوقاف جبل لبنان في دار الفتوى برئاسة قاضي الشرع الشيخ محمد هاني الجوزو يرافقه المحامي محمد الخطيب وعلماء، وجرى البحث في قضايا اسلامية ووطنية عامة.وكان شيخ العقل استقبل في دارته في شانيه، وفدا ضم: رئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي الشيخ عماد فرج والشيخ نديم السلطان والسيدين نصير وحسام فرج، لتقديم كتاب "شعر وتاريخ" للمرحوم الشيخ الخطاط ابو نصير سليم فرج ودعوة ابي المنى الى حفل توقيع الكتاب في العبادية خلال شهر كانون الاول الجاري.كذلك استقبل الطفل المتفوق بالمرتبة الاولى في مسابقة IQ العالمية كريم احمد الحلبي من بلدة عبيه، والذي تلقى من شيخ العقل التهنئة والتشجيع والدعم لمثل هذا التفوق.وعقد شيخ العقل اجتماعا للهيئة الاستشارية الدينية، ضمت المشايخ: محمود فرج، وجيه بو مغلبيه، سليمان الحلبي، منهال جابر وفريد ابو ابراهيم، وتم البحث في قضايا دينية وتنظيمية في المجالس والمزارات.كما حضر شيخ العقل جلسة للجنة الاوقاف ضمت رئيس اللجنة المحامي حمادة حمادة والاعضاء.