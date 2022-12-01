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لبنان

بينها لبنان... مجلس الاتحاد الأوروبي يتبنى تدابير لدعم القوات المسلحة لخمسة بلدان ماذا تضمنت؟

Lebanon 24
01-12-2022 | 10:51
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تبنّى مجلس الاتحاد الأوروبي 5 إجراءات في إطار مركز السلام الأوروبي (EPF) لدعم البوسنة والهرسك وجورجيا ولبنان وموريتانيا وقرر نشر قوات رواندية في موزمبيق.

وقال المجلس في بيان إن "تدابير المساعدة الجديدة هذه تزيد من دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للبلدان الشريكة في إفريقيا، والشراكة الشرقية وغرب البلقان وتوسع الانتشار الجغرافي لمرفق السلام الأوروبي إلى الجوار الجنوبي".
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ونقل البيان عن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل أن "مرفق السلام الأوروبي يواصل إظهار مرونته وفعاليته في الاستجابة لاحتياجات شركائنا"، ولذلك "اعتمدنا اليوم خمسة تدابير مساعدة جديدة لدعم البوسنة والهرسك وجورجيا ولبنان وموريتانيا والانتشار الرواندي في موزمبيق".

وتضمنت الإجراءات الخاصة بلبنان، تخصيص مساعدات بقيمة 6 ملايين يورو لصالح قواتها المسلحة لضمان الأمن الوطني والاستقرار من خلال تعزيز قدراته الطبية العسكرية، استجابة لطلب من وزير خارجية لبنان.

كما أعلن المجلس أنه خصص مساعدات بقيمة 12 مليون يورو لصالح القوات المسلحة الموريتانية و20 مليون يورو لقوات الدفاع الجورجية، واعتمد 10 ملايين يورو لصالح القوات المسلحة للبوسنة والهرسك.
 
(روسيا اليوم) 

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