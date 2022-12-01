حمية: 22 مليون دولار لصيانة طرقات لبنان

غرد وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر "تويتر"، قائلا: "وفقا للمقررات الصادرة عن اجتماع المجلس الوطني للسلامة المرورية الذي عقد في السراي الحكومي، فقد تم تكليف مجلس الإنماء والاعمار بالمضي بتلزيم أعمال الصيانة على الطرقات بما فيها مستلزمات السلامة المرورية بمبلغ يقدَّر بحوالى 22 مليون دولار من قرض البنك الدولي".

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