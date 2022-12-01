ابو جوده اجتمع برؤساء المصالح والدوائر الممثلة في محافظة البقاع.. وهذا ما جرى بحثه

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اجتمع محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده برؤساء المصالح والدوائر الممثلة في محافظة البقاع في مكتبه في سراي زحلة، خصص لبحث الوضع العام في مصالح ودوائر المحافظة وكيفية تأمين استمرارية المرفق العام الإداري خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد، بحيث اطلع ابو جوده منهم "على الصعوبات والمشاكل اللوجستية التي يعانون منها، واعداً "بمتابعتها مع الوزرات والجهات المعنية.واخيرا أعطى المحافظ ابو جوده توجيهاته للحاضرين" بضرورة الالتزام بالدوام الرسمي والحرص على إنجاز معاملات للمواطنين بالسرعة والدقة اللازمتين".