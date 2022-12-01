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لبنان

الموت يُؤلم عائلة المودع وليد الحجار... والده تُوفي حزناً عليه

Lebanon 24
01-12-2022 | 12:01
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افادت المعلومات ان والد مقتحم بنك الاعتماد وليد الحجار السيد احمد وجدته عائلته في حديقة المنزل ميتاً نتيجة ازمة قلبية حزنا على ابنه الذي لا يزال في سجن "فصيلة شحيم".
 
كذلك، أكدت إحدى أقارب الفقيد عبر حسابها على "فيسبوك" خبر الوفاة.
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الحجار

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