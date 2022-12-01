17
o
بيروت
18
o
طرابلس
2
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قاسم: لن نوافق على رئيس يسبب الفتن
Lebanon 24
01-12-2022
|
12:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم اننا "قلنا مرارا وتكرارا إننا مع انتخاب الرئيس في أسرع وقت، لكن هذا الانتخاب يتطلب اتفاقا مع عدد من الكتل النيابية وعدد من النواب حتى يأتي الرئيس، لأن الانتخاب يحتاج إلى نِصاب حتى يتحقق انتخاب الرئيس، ونحن وحدنا لا نستطيع تأمين النصاب كما أن غيرنا وحده لا يستطيع تأمين النصاب. بناء عليه لسنا وحدنا من ينتخب الرئيس بل نحن والكتل النيابية الأخرى وشركاؤنا في المجلس النيابي. نعم لحزب الله كُتلة وازنة وله تحالفات مؤثرة ولكن لا بد من تفاهمات أوسع من أجل تأمين انتخاب الرئيس. عندما يرمون المسؤولية علينا ويتهموننا بأننا نعطل الرئاسة، نقول لهم هل نحن نستطيع المجيء بالرئيس لوحدنا؟".
Advertisement
وأضاف في حفل "العباءة الزينبية" في بيروت: "يرمون المسؤولية علينا من أجل تغطية عجزهم عن فرض رئيس استفزازي لا يصلح لإدارة البلاد. نحن واضحون، نريد رئيسا لديه مواصفات محددة لمصلحة لبنان، يحمل همين أساسيين: الهم الأول إنقاذ البلد اقتصاديا، والهم الثاني أن يكون قادرا على الحوار مع كل الأطراف ليجمعهم من أجل التباحث في القضايا الخلافية والمستقبلية، على أن تحال القضايا الخلافية السياسية إلى الحوار، ومن هذه القضايا "الاستراتيجية الدفاعية" لا أن تكون متصدرة قبل الإنقاذ. من يضع الاستراتيجية الدفاعية قبل الإنقاذ، ومن يضع المقاومة قبل الإنقاذ هذا يعني أنه يريد أن يعطل البلد وأن يمارس ضغوطات على حساب جوع الناس ليحقق أهدافا سياسية خارجية، هذا لن نقبل به، ولن نوافق على رئيس يسبب الفتن ولا يقدر على أن يقود البلد نحو الخلاص، ولا يقدر نعمة التحرير ودماء الشهداء، ويكون خادما للمشروع الأميركي الإسرائيلي".
وتابع: "قولوا ما شئتم عنا ولكن لن نسلم لبنان إلى الأجنبي مهما حاولتم. نحن ندعو إلى الحوار من أجل أن نصوب وجهات النظر، ولإيجاد قواعد اتفاق من أجل لبنان، وإذا كانوا لا يريدون الحوار فهذا شأنهم. نقول لهم بأنكم لا تريدون الحوار لأنكم تخافون منه، حججكم ضعيفة وقدرتكم لا تمكنكم من فرض مشاريعكم، أما نحن فنحاور علنا وسرا، كل بحسب ما يريد وما يرغب، ولدينا مروحة واسعة من التحالفات والعلاقات بينما الآخرون عندهم وضع صعب".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلامي شهير يُهاجر من لبنان وينتقل إلى الإمارات!
Lebanon 24
إعلامي شهير يُهاجر من لبنان وينتقل إلى الإمارات!
02:00 | 2022-12-01
01/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسمان غير مقبولين فرنسيا وسعوديا
Lebanon 24
إسمان غير مقبولين فرنسيا وسعوديا
01:45 | 2022-12-01
01/12/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد النافعة.. توقيفات في هذا الملف
Lebanon 24
بعد النافعة.. توقيفات في هذا الملف
06:22 | 2022-12-01
01/12/2022 06:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هويّة قاتل الشاب علي مهدي انكشفت... ومفاجأة فجرّتها التحقيقات بشأن تورّطه بجريمة ثانيّة!
Lebanon 24
هويّة قاتل الشاب علي مهدي انكشفت... ومفاجأة فجرّتها التحقيقات بشأن تورّطه بجريمة ثانيّة!
08:11 | 2022-12-01
01/12/2022 08:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم عائلة المودع وليد الحجار... والده تُوفي حزناً عليه
Lebanon 24
الموت يُؤلم عائلة المودع وليد الحجار... والده تُوفي حزناً عليه
12:01 | 2022-12-01
01/12/2022 12:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:21 | 2022-12-01
فرنجية عبر "صار الوقت": الخلاف مع "التيار" يكمن في طريقة التعاطي والأسلوب المتّبع
15:24 | 2022-12-01
بيان صادر عن نقابة موظّفي ومستخدمي الشركات المشغّلة للقطاع الخليوي.. ماذا جاء فيه؟
15:04 | 2022-12-01
دياب: لبنان في خطر والإسراع في الحل ضرورة
14:29 | 2022-12-01
اليكم مقدمات نشرات الأخبار المسائية لليوم
14:18 | 2022-12-01
الملف اللبناني حضر خلال إجتماع ماكرون وبايدن... ماذا قيل عن إنتخابات رئاسة الجمهوريّة؟
14:00 | 2022-12-01
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
فيديو
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
02:30 | 2022-11-30
02/12/2022 00:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
04:35 | 2022-11-29
02/12/2022 00:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
05:12 | 2022-11-28
02/12/2022 00:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact