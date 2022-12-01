أعداد النازحين في المدارس الرسمية الى ارتفاع... الحلبي يكشف آخر الأرقام

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إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي مع بعثة البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي جان كريستوف كاريه، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر وفريق عمل الوزارة، وتناول البحث متابعة توفير مقومات التعليم الحضوري، لاسيما ان التسجيل المستمر في المدارس الرسمية أظهر وجود نحو 5000 تلميذ سوري جديد في السجلات حتى اليوم، ما يعني أن اعداد النازحين في المدارس الرسمية سوف تزيد عن 170000 تلميذ.وتم التأكيد في الإجتماع على استمرار مساعي البنك الدولي لتوفير الدعم للمدارس.من جهة ثانية، وقع الحلبي إتفاقية تعاون مع الجانب الألماني تتعلق بهبة قيمتها 20 مليون دولار، وهي مخصصة لبناء مدارس رسمية جديدة تكون بديلا عن مدارس مستأجرة وتخدم حاجات منطقة واسعة وتتضمن كل التجهيزات التكنولوجية في التعليم .ثم استقبل الحلبي سفير إسبانيا في لبنان خيسوس سانتوس إغوادو، واطلع منه على رغبة بلاده بتركيب ألواح للطاقة الشمسية للمدرسة الإسبانية المسبقة الصنع التي تم تركيبها في منطقة الكرنتينا ، وكذلك تركيب ألواح مماثلة لعدد من المدارس الرسمية من خلال وحدة التعاون الإسباني في لبنان .كذلك، استقبل الحلبي وفدا من برج البراجنة ضم رئيس البلدية المحامي عاطف منصور ونائب الرئيس زهير جلول ورئيس الوقف الجعفري المهندس محمد فايز حرب ، ومديرة المدرسة الرسمية ريما رضى علامة وريما محسن علامة ، وذلك في زيارة شكر لإطلاق الوزير إسم المربي محسن علامة على مدرسة برج البراجنة الرسمية.واجتمع الحلبي ايضاً مع وفد مؤلف من مسؤولة التربية في المفوضية الأوروبية في لبنان أورلا كولكلو، ومبعوث الوكالة التنفيذية الأوروبية للتربية والثقافة المسؤول عن برنامج "إيراسموس بلاس" كليفيو كازالي ومدير برنامج "إيراسموس بلاس" في لبنان الدكتور عارف الصوفي ، في حضور المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب. وبحث المجتمعون في كيفية الإفادة من برنامج "إيراسموس بلاس" لتلبية حاجات التعليم العالي في لبنان في خلال الأزمة التي يمر بها وبالتناغم مع الخطة الخمسية للتعليم العالي التي تعدها الوزارة.كذلك، ترأس الوزير الحلبي إجتماعا لعدد من عمداء كليات الهندسة وكليات التكنولوجيا في عدد من الجامعات اللبنانية في حضور رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران والمدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب ، وتم البحث في تنظيم انتقال الطلاب حملة الإجازة في التكنولوجيا لمتابعة الإجازة في الهندسة وتحديد الأصول والشروط الناظمة لهذا الانتقال.في إطار آخر، دعا الحلبي مديري المدارس الرسمية إلى "فتح حسابات في المصارف بالدولار النقدي قبل نهاية العام الحالي، وذلك لاستقبال الدعم المخصص لصناديق المدارس بالدولار الفريش"، مشيرا إلى ان "المدرسة التي لا تفتح حسابا بالدولار الفريش لا يمكنها تلقي الأموال لصناديقها".كذلك، كلف مديري المدارس إنفاق الأموال بالليرة اللبنانية النقدية التي دخلت إلى حسابات صناديق المدارس منذ كانون الأول 2021، مشيراً إلى انه "بإمكانهم سحب هذه المبالغ كلها من اجل شراء المازوت للتدفئة وتوليد الكهرباء"، لافتا إلى ان "المصرف الذي لا يتعاون في موضوع سحب الأموال بالليرة اللبنانية يمكن إبلاغ الوزارة بشأنه وهي تتواصل مباشرة مع مصرف لبنان لهذه الغاية".