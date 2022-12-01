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لبنان
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
01-12-2022
|
14:00
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 41400 و41500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة تراوح عصراً، ما بين 41300 و41400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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