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لبنان

إشادة من كيندل بحرفية "مكتب المختبرات الجنائية"

Lebanon 24
01-12-2022 | 13:44
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زار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والسفير الألماني أندرياس كيندل، قبل ظهر اليوم، مكتب المختبرات الجنائية- قسم المباحث العلمية، في ثكنة إميل الحلو، بمناسبة إعادة تأهيل المولدات الكهربائية ونظام Chillar وتجهيزه بثلاث مجموعات لتحليل الحمض النووي DNA، بحضور ضابط الارتباط لدى السفارة Klaus Weber ووفد مرافق، رئيس الإدارة المركزية وكالة العميد حسين خشفة، قائد الشرطة القضائية وكالة العقيد زياد قائدبيه، قائد شرطة بيروت وكالة العقيد أحمد عبلا، رئيس شعبة العلاقات العامة العقيد جوزف مسلم، رئيس قسم المباحث العلمية العقيد سامر البعيني، رئيس مكتب المختبرات الجنائية المقدم هاني كلاسي، ورئيس مكتب التحقق من الهوية المقدم محمد عاكوم.
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وفي ختام الزيارة، أشاد السفير الألماني بـ"حرفية العناصر العاملة في المختبر وتخصصها وبالتجهيزات المتطورة والمتقدمة".


ومن جهته، شكر عثمان لـ"كيندل الهبة المقدمة"، معتبِراً "أي تعزيز لهذا المختبر الذي يحاكي المعايير العالمية، يساهم في كشف الجرائم، لا سيما الغامضة منها، وبالتالي يحافظ على الأمن والاستقرار في لبنان".
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