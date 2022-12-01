الملف اللبناني حضر خلال إجتماع ماكرون وبايدن... ماذا قيل عن إنتخابات رئاسة الجمهوريّة؟

شكر الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على مساعدة فرنسا في التوصل لاتّفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية "التاريخي" بين لبنان مع إسرائيل، وأكّدا "التصميم على مواصلة الجهود المشتركة لحضّ قادة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية والمضيّ قدماً في الإصلاحات الجذرية".

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(الحرة)

