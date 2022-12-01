17
o
بيروت
17
o
طرابلس
0
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
0
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيان صادر عن نقابة موظّفي ومستخدمي الشركات المشغّلة للقطاع الخليوي.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
01-12-2022
|
15:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت نقابة موظّفي ومستخدمي الشركات المشغّلة للقطاع الخليوي بياناً في معرض توضيح ما ورد في بيان معالي وزير الاتصالات:
أولاً: ليكن الموضوع واضحا" ولا يفكرن احد بتحميل الموظف ولا اهلنا المواطنين تبعات قرارات اتخذت من قبل المسؤولين تمسهم شخصيا" واقتصاديا"
Advertisement
ثانياً: ان النقابة لم تطلب في اجتماعها اليوم مع وزير الإتصالات اي زيادة جديدة على الرواتب بالعملة الأجنبية انما جل ما طلبته هو تطبيق عقد العمل الجماعي بكافة بنوده والمستحقة من سنة ٢٠١٨.
ثالثاً: ان الترقيات والعلاوات والزيادات الاستثنائية لموظفين محظيين بإنتمائاتهم وخاصة خلال فترة الانتخابات قام بها من هو مخول، والنقابة تتبنى كليا" ما جاء في محضر لجنة الإتصالات النيابية بهذا الخصوص.
وان كان هناك افتراء فلينشر علنا" من تم ترقيته ولتنشر ما تم صرفه على هذه الترقيات فيما تحرم البقية من زملاؤهم الموظفين من حقوقهم ، وهنا وليكن الحكم للرأي العام في هذا الشأن.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلامي شهير يُهاجر من لبنان وينتقل إلى الإمارات!
Lebanon 24
إعلامي شهير يُهاجر من لبنان وينتقل إلى الإمارات!
02:00 | 2022-12-01
01/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسمان غير مقبولين فرنسيا وسعوديا
Lebanon 24
إسمان غير مقبولين فرنسيا وسعوديا
01:45 | 2022-12-01
01/12/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد النافعة.. توقيفات في هذا الملف
Lebanon 24
بعد النافعة.. توقيفات في هذا الملف
06:22 | 2022-12-01
01/12/2022 06:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هويّة قاتل الشاب علي مهدي انكشفت... ومفاجأة فجرّتها التحقيقات بشأن تورّطه بجريمة ثانيّة!
Lebanon 24
هويّة قاتل الشاب علي مهدي انكشفت... ومفاجأة فجرّتها التحقيقات بشأن تورّطه بجريمة ثانيّة!
08:11 | 2022-12-01
01/12/2022 08:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم عائلة المودع وليد الحجار... والده تُوفي حزناً عليه
Lebanon 24
الموت يُؤلم عائلة المودع وليد الحجار... والده تُوفي حزناً عليه
12:01 | 2022-12-01
01/12/2022 12:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:29 | 2022-12-01
تريّث
17:20 | 2022-12-01
نصيحة
16:40 | 2022-12-01
هتافات و"زمامير".. خسارة ألمانيا تحرّك الجماهير في لبنان!
16:21 | 2022-12-01
فرنجية عبر "صار الوقت": الخلاف مع "التيار" يكمن في طريقة التعاطي والأسلوب المتّبع
15:04 | 2022-12-01
دياب: لبنان في خطر والإسراع في الحل ضرورة
14:29 | 2022-12-01
اليكم مقدمات نشرات الأخبار المسائية لليوم
فيديو
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
02:30 | 2022-11-30
02/12/2022 02:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
04:35 | 2022-11-29
02/12/2022 02:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
05:12 | 2022-11-28
02/12/2022 02:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact