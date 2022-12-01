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لبنان

هتافات و"زمامير".. خسارة ألمانيا تحرّك الجماهير في لبنان!

Lebanon 24
01-12-2022 | 16:40
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لا يحتفل اللبنانيون بالفوز فقط، بل ان الشغف والحماسة حملتهم الى الاحتفاء بالخسارة أيضاً! فالتشجيع تخطّى درجاته القصوى بعد خروج المنتخب الألماني من دور المجموعات رغم فوزها على كوستاريكا في ختام منافسات المجموعة الخامسة اليوم.
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وقد سجّل اطلاق للمفرقعات في عدد من المناطق، كما شهدت بعض الأحياء على فرحة غير مشجعي "الألمان" حيث علت أصوات الزمامير والهتافات.


هذا وانسحبت أجواء المونديال على مواقع التواصل الاجتماعية، حيث كثرت التعليقات على عدم تأهّل المانيا.
 
 
 
 

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