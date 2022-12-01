حرام كان بدّن ٧-١ بيتأهلوا 🤣🤣🤣
#المانيا
— جعفر عبد الهادي (@hussaily) December 1, 2022
حرام كان بدّن ٧-١ بيتأهلوا 🤣🤣🤣
#المانيا
😂😂😂😂😂😂😂 #ألمانيا pic.twitter.com/02hG81hcrP
— Maya Sabeh (@mayawsabeh) December 1, 2022
😂😂😂😂😂😂😂 #ألمانيا pic.twitter.com/02hG81hcrP
النداء الأخير:
إلى ركاب الطائرة المتوجهة إلى #برلين
يرجى التوجه إلى الطائرة فوراً#المانيا #اليابان #كوستاريكا #اسبانيا pic.twitter.com/ipIKjEuHGk
— Mohamad Barakat (@mdbarakat) December 1, 2022
النداء الأخير:
إلى ركاب الطائرة المتوجهة إلى #برلين
يرجى التوجه إلى الطائرة فوراً#المانيا #اليابان #كوستاريكا #اسبانيا pic.twitter.com/ipIKjEuHGk