يتريّث مسؤول نقدي في طباعة أوراق نقدية من فئة تفوق المائة ألف، منعاً للتضخم المخيف الذي يلوح في الأفق إذا تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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