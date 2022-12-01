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لبنان

هل تؤمّن بكركي الغطاء لجلسة الحكومة ؟

Lebanon 24
01-12-2022 | 22:29
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كتب ميشال نصر في" الديار": مصادر سياسية مؤيدة لانعقاد جلسة مجلس الوزراء وعاملة على هذا الخط ،اكدت ان اركان العهد السابق يعيشون ازمة حقيقية، ذلك ان الوزراء المحسوبون على فريق الرئيس السابق، قرروا بغالبيتهم المشاركة مبدئيا في اي جلسة سيدعو اليها رئيس الحكومة، الذي باشر سلسلة من الاتصالات السياسية وغير السياسية لتامين الغطاء السياسي والامني والروحي لاي جلسة ستعقد.
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وتابعت المصادر بان ميرنا الشالوحي وامام فقدانها ورقة مقاطعة الوزراء قررت اللجوء الى استخدام ورقة الشارع التي ستكون لها تداعيات خطيرة، خصوصا ان تطمينات وصلت الى السراي من «الحليف الاصفر» تؤكد انه ليس في وارد المشاركة باي نشاط قد يؤدي الى تهديد الاستقرار، كاشفة ان الرئيس ميقاتي سيؤمن الميثاقية المسيحية المطلوبة وكذلك دعم بكركي لخطوته، بعدما بات اجتماع مجلس الوزراء ضرورة لا يمكن الهروب منها او تاجيلها نظرا للاستحقاقات المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، خصوصا الانسانية منها والعائدة لمعالجة مرضى السرطان وغسيل الكلى. فهل يجوز ترك هؤلاء وسواهم دون علاج ام يصار الى اقرار الاموال اللازمة للمستشفيات لتعود وتستقبلهم؟ اضافة الى ان هناك امورا مالية اخرى تحتاج الى الاقرار وتستدعي انعقاد الحكومة؟

وختمت المصادر بان ليس من مصلحة الرئيس ميقاتي اتخاذ اي قرارات مصيرية نظرا لرغبته في العودة الى السراي، وبالتالي فان الملفات التي تتخطى تسهيل امور المواطنين لن تكون مطروحة، بل سترحل الى العهد والحكومة الجديدين، ناصحة بالتروي وعدم عرقلة جلسة الحكومة لما فيها من خير للجميع ولنزع فتيل قد يؤدي الى انفجار اجتماعي وشعبي لن يكون في مصلحة احد، داعية الى الكف عن اسلوب التذاكي والمساومة وفرض الشروط.
 
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